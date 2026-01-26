ราชบุรีผนึกกำลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปูพรมตรวจล้งมะพร้าว 4 อำเภอ สกัดต่างชาติสวมสิทธิ “นอมินี”

ราชบุรี - จังหวัดราชบุรีจับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลุยตรวจเชิงลึกกิจการแปรรูปมะพร้าวใน 4 อำเภอ หลังพบเบาะแสต่างชาติอำพรางถือหุ้น หวั่นบิดเบือนตลาด กระทบเกษตรกรไทย
วันนี้( 26 ม.ค.) จังหวัดราชบุรี ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าจัดระเบียบธุรกิจเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกกิจการแปรรูปมะพร้าว หรือ “ล้งมะพร้าว” ในพื้นที่ 4 อำเภอหลักของจังหวัด เพื่อป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในลักษณะอำพราง หรือ “นอมินี” ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย หม่อมหลวงภู่ทอง ทองใหญ่ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำคณะทำงานบูรณาการจากหลายหน่วยงาน อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด จัดหางานจังหวัด กอ.รมน. สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการเป้าหมายที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร
การตรวจสอบครั้งนี้มุ่งเน้นนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติถือหุ้น ซึ่งอาจเข้าข่ายการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย โดยคณะทำงานได้เข้าตรวจสอบบริษัทเป้าหมายจำนวน 5 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม อำเภอบางแพ และอำเภอดำเนินสะดวก
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี โครงสร้างการถือหุ้น และเส้นทางการเงินอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 รวมถึงไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้ประกอบการในท้องถิ่น หรือบิดเบือนกลไกราคาพืชผลทางการเกษตร
ทั้งนี้ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างจังหวัดราชบุรีและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในครั้งนี้ ถือเป็นมาตรการเชิงรุกในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่สำคัญของประเทศ