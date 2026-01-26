“ไอซ์ รักชนก”ออกจากศาลฯ ขึ้นรถแห่ช่วยผู้สมัคร ปชน.พะเยา เจอป้ายไม่เอาส้ม-ไม่เอาพวกล้มเจ้า/หมิ่นทหาร

พะเยา – เจอทั้งเสียงโห่-เสียงเชียร์ “ไอซ์ รักชนก” ออกศาลพะเยา ขึ้นรถแห่ช่วยผู้สมัคร ส.ส.พรรค ปชน. มีทั้งคนเชียร์-ป้ายไม่เอาส้ม-ไม่เอาพวกล้มเจ้า/หมิ่นทหาร แถมคนหนุน-คนต้านเกิดปะทะคารมหวิดชุลมุนกันกลางเมือง แต่ไม่ลุกลาม ขณะที่เจ้าตัวเดินหน้าหาเสียงต่อ
วันนี้(26 ม.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเมืองในจังหวัดพะเยาร้อนระอุ เมื่อ น.ส.รักชนก ศรีนอก (ไอซ์) ผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาชน ที่เดินทางรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายศาลจังหวัดพะเยา ได้ขึ้นรถแห่หาเสียงช่วยผู้สมัคร สส.จังหวัดพะเยา ตั้งแต่บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย มุ่งหน้าสู่หน้าตลาดอาเขตพะเยา
ซึ่งตลอดเส้นทางที่รถแห่หาเสียงผ่าน มีชาวพะเยาที่สนับสนุนและกลุ่มไม่เอาพรรคสีส้ม ยืนชูป้ายข้อความหลากหลาย เช่น พะเยาไม่เอาส้ม,เราไม่เอาพรรคที่ดูถูกทหารและพวกหมิ่นสถาบัน เราไม่ต้องการพวกดูถูกคน,ขณะที่บางคนก็ถือป้ายว่าเราไม่เอาพวกล้มเจ้า เป็นต้น ขณะที่มีกลุ่มประชาขนที่สนับสนุนทั้งคู่เดินทางไปให้กำลังใจเช่นกัน โดยต่างถือป้ายต่างๆ เช่น รักชนกสู้ สู้,สู้ๆ ทีมรังนก,ไอซ์ Fighting เป็นต้น
และระหว่างที่รถแห่หาเสียงของ “ไอซ์” พร้อมคณะจอดบริเวณหน้าแบงก์กสิกรไทย ได้เกิดเหตุปะทะคารม ระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มคัดค้านที่ประกาศตัวว่า “ไม่เอาส้ม” โดยฝ่ายคัดค้านมีการชูป้ายและส่งเสียงโห่ร้อง ขณะที่แม่ค้าขายข้าวโพดรายหนึ่ง พร้อมรถซาเล้งที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้าม ได้เขียนข้อความบนฝากล่องโฟมว่า..รับเงินมา 300 บาท พอแดกจริงเหรอ!?..พร้อมตะโกนถ้อยคำยั่วยุฝ่ายไม่เอาส้ม ส่งผลให้กลุ่มผู้ไม่เอาส้มบางส่วนเดินกรูเข้าหา เกิดความโกลาหลชุลมุนชั่วครู่ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์และห้ามปรามไว้ได้ทัน ทำให้ไม่เกิดเหตุบานปลาย
หลังสถานการณ์คลี่คลาย ไอซ์ รักชนก ยังเดินหน้าปราศรัยนโยบายต่อหน้าประชาชนบริเวณหน้าแบงก์กสิกรไทย ขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนร่วมถ่ายรูปและให้กำลังใจมอบพวงมาลัยโดยเฉพาะพวงมาลัยปลาส้มของดีจังหวัดพะเยา ซึ่งไอซ์ รักชนก ยืนอธิบายนโยบายพรรคประชาชนท่ามกลางฝูงชนที่มีทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้าน ก่อนจะเดินฝ่ากลุ่มไม่เอาส้ม อย่างสงบ
อย่างไรก็ตามบรรยากาศโดยรวมค่อนข้างเรียบร้อย ทั้งสองฝ่ายรับฟังการปราศรัย แม้จะยังมีเสียงตะโกนขับไล่แทรกเป็นระยะ ๆแต่ไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น จนการปราศรัยบริเวณหน้าตลาดอาเขตพะเยาเสร็จสิ้น จากนั้น ไอซ์ รัชนก เดินทางต่อไปยังพื้นที่หน้า มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อช่วยหาเสียงและพบปะประชาชนต่อ