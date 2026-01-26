เริ่มคึกคักบรรยากาศหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ตราด ช่วงใกล้โค้งสุดท้าย

ตราด- เริ่มคึกคักบรรยากาศหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ตราดช่วงใกล้โค้งสุดท้าย 2 ผู้สมัครตัวเต็งจากพรรค ปชน.แชมป์เก่าและคู่ชิงจากพรรคภูมิใจไทย ลุยหาเสียงหนักงัดทุกกลยุทธเข้าถึงประชาชนอ้อนขอคะแนนทุกบ้าน ส่วนผู้สมัครอีก 5 พรรคก็ไม่แผ่วเช่นกัน
วันนี้ ( 26 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ตราด ในช่วงใกล้โค้งสุดท้ายว่า เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะผู้สมัครจาก 2 พรรคตัวเต็งทั้ง พรรคประชาชน และพรรคภูมิใจไทย ที่นำทีมลุยหาเสียงตั้งแต่เช้าตรู่ยันค่ำของทุกวัน
โดยพรรคประชาชนมี พล.อ.อ.ภูริทัต จันทร์แก้ว ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อลงพื้นที่ช่วย นายพรรณเศรษฐ์ นุ่มหนู ผู้สมัคร ส.ส.ตราด ที่มี นายศักดินัย นุ่มหนู อดีต ส.ส.ตราด 2 สมัยซึ่งเป็นบิดา และนายชลธี นุ่มหนู ซึ่งเป็นอา ร่วมลงพื้นที่ช่วยท่ามกลางชาวตราดที่รอต้อนรับบริเวณตลาดซอยไร่รั้ง เทศบาลเมืองตราด
พล.อ.ภูริทัต ได้กล่าวปราศรัยถึงกรณีที่ พรรคประชาชน ถูกโจมตีในเรื่องการด้อยค่าทหาร ว่าในข้อเท็จจริงนั้น พรรคประชาชน มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการปฏิรูปกองทัพ ทั้งเรื่องการพัฒนาคุณภาพของกองทัพ ทั้งอาวุธและความสามารถในเรื่องเทคโนโลยี รวมทั้งการผลิตอาวุธและสร้างเทคโนโลยีด้วยของประเทศไทยเอง โดยเฉพาะการสนับสนุนในเรื่องการซื้อเรือฟรีเกต เพื่อยกระดับการป้องกันประเทศ
ด้าน นายศักดินัย อดีต ส.ส.2สมัย เผยว่าวันนี้เป็นวันที่ต้องเปลี่ยนแปลงประเทศ เปลี่ยนประวัติศาสตร์ ซึ่งที่ผ่านมาตนเองได้ทำหน้าที่การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัด เป็นอย่างดีและการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับลูกชาย เพื่อทำหน้าที่ต่อไป
เช่นเดียวกับ นายพรรณเศรษฐ์ ที่เผยถึงการตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ว่าเพราะมองเห็นปัญหาของจังหวัดตราดและขอนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาของบ้านเมือง หลังบิดาได้เข้าไปทำงานและสามารถผลักดันการออก พ.ร.บ.ประมงฉบับใหม่ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ชาวประมงในพื้นที่ และขอโอกาสให้พรรคประชาชนเข้าไปแก้ปัญหาของบ้านเมือง
“ การเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่มี สว.มายกมือเพื่อเลือกรัฐบาลได้อีกแล้ว ดังนั้นการเลือก พรรคประชาชน เข้าไปจะสามารถพัฒนาบ้านเมืองได้ และจะทำให้ประชาชนมาเติมต่อในเรื่องการทำงาน เพราะนโยบายของพรรคประชาชนมีกว่า 200 นโยบายที่จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดี “ นายพรรณเศรษฐ์ กล่าว
ขณะที่ นายพิชานนท์ อิงประสาร หรือกำนันป้อม ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ยังคงเดินหน้าหาเสียงต่อเนื่องใน อ.บ่อไร่ พร้อมปราศรัย เรียกร้องให้ชาวบ่อไร่ เลือกพรรคภูมิใจไทย และเลือกกำนันป้อม เพื่อที่จะได้มีผู้แทนฯเป็นฝ่ายรัฐบาล หลังผ่านมากว่า 20 ปี ผู้แทนฯตราด เป็นฝ่ายค้านมาตลอด จนทำให้ถนนที่มุ่งเข้ามาในจังหวัดแคบกว่าถนนที่เข้ามาระยอง และจันทบุรี
และยังได้นำทีมขี่รถซาเล้ง 2 คันออกหาเสียงตามหมู่บ้าน และตามตรอก ซอกซอย อย่างใกล้ชิดสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก
ส่วนผู้สมัครรายอื่นอาทิ นายกิตติธัช ไชยอรรถ พรรคกล้าธรรม,นายทินวัฒน์ เจียมอุย พรรคลังประชารัฐ นายสักเดช สว่างไสว พรรคเพื่อไทย นายปรีชาวิชญ์ ฉิมผกา พรรคประชาธิปัตย์ และนายธีรภาพ ทิบุญมี พรรคไทยสร้างไทย ได้พากันออกหาเสียงตามงานศพ และเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งตลาดนัดชุมชนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
ขณะที่สื่อมวลชนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนในจ.ตราด ยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีเบต และแสดงวิสัยทัศน์พัฒนาจังหวัดของผู้สมัครทั้ง 7 คนเพื่อให้ข้อมูลของพรรคและผู้สมัครกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทำให้บรรยากาศการหาเสียงที่ไม่ค่อยคึกคักกลับมามีความตื่นตัวอีกครั้ง