“พิธา” ลุยระยองปราศรัยหาเสียงช่วยผู้สมัครพรรค ปชน.ทั้ง 5 เขตตั้งเป้าคว้า 3 กระทรวงใหญ่

ระยอง – “พิธา” ลุยระยอง ปราศรัยหาเสียงช่วยผู้สมัครพรรค ปชน.ทั้ง 5 เขตอ้อนขอคะแนนให้ได้ถล่มทลายเหมือนการเลือกตั้งปี 66ที่ยอดสูงเป็นอันดับ 2 ของปท.หวังให้ “เท้ง” ได้ 3 กระทรวงใหญ่ ชี้ระยอง สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย แต่กลับต้องแลกมาด้วยสุขภาพของคนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ ( 26 ม.ค.) นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.ระยอง ช่วยผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชน(ปชน.)ทั้ง 5 เขตหาเสียงที่บริเวณลานน้ำพุตลาดสตาร์ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง โดยมีผู้ให้การสนับสนุนทั้งสาวแก่ แม่หม้าย ทยอยการเดินทางมารอต้อนรับตั้งแต่เวลา 15.00 น. พร้อมมอบพวงมาลัย ดอกไม้ และส่งเสียงเชียร์สนั่น
โดยผู้สมัคร ส.ส.ระยอง พรรคประชาชนทั้ง 5 เขตประกอบด้วยน.ส.กมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล เขต 1 ,นายกฤช ศิลปชัย เขต 2 , นายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ เขต 3 ,นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ เขต 4 และนายวัชรพงษ์ ศิริรักษ์ เขต 5
นายพิธา เผยถึงการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 ที่ผ่านมาซึ่งในครั้งนั้นได้ลงสมัครในนามพรรคก้าวไกล ซึ่งพี่น้องชาว จ.สมุทรปราการ ได้ลงคะแนนเสียงให้พรรคฯ อย่างถล่มทลายมากถึง 54% รองลงมาคือ จ.ระยอง ที่ประชาชนลงคะแนนให้ผู้สมัครและพรรคฯ มากเป็นอันดับ 2 หรือประมาณ 53% ของคะแนนเสียงทั้งหมด
นั่นหมายความว่า คะแนนเสียงจากทุกพรรคที่ไม่ใช่พรรคก้าวไกลแม้จะรวมกันแล้วก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของพรรคก้าวไกล
“ ครั้งนี้ผมกลับมาจากบอสตัน สหรัฐอเมริกา ก็เพื่อต้องการที่จะชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ได้มากที่สุด เพราะเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำงานอย่างไร้รอยต่อระหว่างสภากับทำเนียบรัฐบาล เพราะฉะนั้นคราวนี้ต้องมากกว่า 230,000 คะแนน และอยากจะเชียร์ให้ คุณเท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เอา 3 กระทรวงเพื่อมาดูแลพี่น้องชาวระยองโดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “
และยังบอกอีกว่า ส.สในพื้นที่ทั้ง 5 คน 5 เขตให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องชาวระยองมาโดยตลอด เพราะพื้นที่แห่งนี้สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยแต่กลับต้องแลกมาด้วยสุขภาพของคนระยอง และยังต้องแลกมาด้วยสิ่งแวดล้อมของคนในพื้นที่