ราชบุรีเดือด! ศึกเลือกตั้งเขต 5 งัดกลยุทธ์สู้ 7 พรรค “ปวันรัตน์” ล่องเรือหาเสียงเจาะชุมชนสองฝั่งคลอง

ราชบุรี - สนามเลือกตั้ง สส.เขต 5 ราชบุรีเริ่มร้อนแรง ผู้สมัคร 7 พรรคเร่งลงพื้นที่งัดทุกกลยุทธ์ “ปวันรัตน์” พรรคเพื่อไทย ปรับเกมล่องเรือหาเสียงตลาดน้ำ เข้าถึงชาวบ้าน–เกษตรกรสองฝั่งคลองอย่างเป็นกันเอง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดราชบุรี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอบางแพ และบางส่วนของอำเภอโพธาราม เริ่มทวีความเข้มข้น หลังผู้สมัครจาก 7 พรรคการเมืองต่างเร่งลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง งัดกลยุทธ์หลากหลายรูปแบบ ทั้งเดินเคาะประตูบ้าน จัดเวทีพบปะประชาชน ใช้สื่อออนไลน์ และกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เพื่อช่วงชิงคะแนนเสียงจากประชาชนในพื้นที่
ล่าสุด น.ส.ปวันรัตน์ (หมิว) เอกอัครอัญธรณ์ ลูกสาว สจ.ใหญ่ สาวดำเนินสะดวก ผู้สมัคร สส.เขต 5 ราชบุรี หมายเลข 7 พรรคเพื่อไทย ปรับรูปแบบการหาเสียงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวดำเนินสะดวก ด้วยการล่องเรือหาเสียงในคลองตลาดน้ำ หลังจากก่อนหน้านี้ได้เดินหาเสียงทางบกเกือบครบทุกชุมชนแล้ว เพื่อเข้าถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ตามสองฝั่งคลองอย่างใกล้ชิด
การล่องเรือหาเสียงครั้งนี้ น.ส.ปวันรัตน์ นำทีมงานพร้อมเครื่องขยายเสียง เริ่มต้นจากบริเวณท่ารถสาย 78 ลัดเลาะผ่านตลาดน้ำคลองลัดพี มุ่งหน้าไปยังพื้นที่ตำบลตาหลวง ตำบลขุนพิทักษ์ และตำบลศรีสุราษฎร์ ก่อนจะวนกลับเข้าคลองดำเนินสะดวก รวมระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ท่ามกลางความสนใจของพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนริมคลองที่ออกมาทักทายและรับฟังนโยบายอย่างเป็นกันเอง
ตลอดเส้นทางการหาเสียง ได้มีการนำเสนอนโยบายพรรคเพื่อไทย ภายใต้แนวคิด “เพื่อไทยทำได้” มุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ล้างหนี้ และเพิ่มรายได้ให้ประชาชน อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การยกระดับแรงงานให้เข้าถึง AI ภายใต้นโยบาย AI for All เรียนจบแล้วมีงานทำ และการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังชูนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง การสร้างรายได้ผ่าน Soft Power การล้างหนี้เสียให้ประชาชน การประกันกำไรสินค้าเกษตร 30% เพื่อไม่ให้เกษตรกรขาดทุน ตลอดจนการสร้างหลักประกันรายได้และการออมหลังเกษียณ ลดรายจ่ายด้วยค่าไฟราคาถูก รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ที่อยู่อาศัยราคาประหยัด และนโยบายสาธารณสุข 30 บาทรักษาทุกที่
การหาเสียงเชิงรุกในรูปแบบล่องเรือครั้งนี้ สะท้อนถึงการแข่งขันที่ดุเดือดของสนามเลือกตั้งเขต 5 จังหวัดราชบุรี และความพยายามของผู้สมัครในการเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกพื้นที่ ท่ามกลางการจับตาว่า กลยุทธ์ใดจะสามารถครองใจประชาชนและคว้าชัยในสนามเลือกตั้งครั้งนี้ได้