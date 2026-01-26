ชาวสวนสมุทรสงคราม ช้ำ! มะพร้าวน้ำหอมดิ่งเหวเหลือลูกละ 2 บาท ขาดทุนยับ

สมุทรสงคราม - ราคามะพร้าวน้ำหอมภาคกลางตอนล่างทรุดหนัก ต่ำสุดในรอบหลายปี ชาวสวนเดือดร้อนถ้วนหน้า ชี้กลไกตลาดบิดเบือน–ทุนผูกขาด นัดรวมตัว 5 จังหวัดถกหาทางออก 28 ม.ค.นี้ ที่ดำเนินสะดวก
สถานการณ์ราคามะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต หลังราคาผลผลิตตกต่ำเหลือเพียงลูกละ 2–3 บาท ต่ำสุดในรอบหลายปี จากเดิมที่เคยมีราคาสูงกว่า 30 บาทต่อลูก ส่งผลให้ชาวสวนจำนวนมากประสบภาวะขาดทุนอย่างหนัก ไม่คุ้มค่าต้นทุนการผลิตและค่าแรงงาน บางรายเริ่มโค่นต้นมะพร้าวและหันไปปลูกพืชชนิดอื่นเพื่อความอยู่รอด
นายวันชนะ จันทร์เพ็ญ อายุ 44 ปี ชาวตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า สมุทรสงครามเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกมะพร้าวสำคัญของประเทศ ทั้งมะพร้าวแกงและมะพร้าวน้ำหอม โดยขณะนี้มะพร้าวแกงยังมีราคารับซื้อขั้นต่ำประมาณลูกละ 14–15 บาท ซึ่งเกษตรกรยังพอประคองตัวได้ แตกต่างจากมะพร้าวน้ำหอมที่ราคาปรับลดลงต่อเนื่องมานานหลายเดือน สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างด้านการผลิตและกลไกตลาด
ช่วงต้นปี 2568 ราคามะพร้าวน้ำหอมเคยพุ่งสูงถึงลูกละกว่า 30 บาท แต่เป็นเพียงระยะสั้น ก่อนจะลดลงอย่างรวดเร็ว โดยในเดือนมิถุนายน 2568 ราคาต่ำกว่าลูกละ 10 บาท และดิ่งลงเหลือเพียง 2 บาทต่อเนื่องจนถึงปลายปี แม้ต้นเดือนมกราคม 2569 ราคาจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ลูกละ 8–9 บาท แต่กลับร่วงลงอีกครั้งภายในไม่กี่วัน ทำให้ปี 2568 ถูกมองว่าเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดของชาวสวนมะพร้าวในพื้นที่
นายวันชนะกล่าวว่า ราคาปัจจุบันต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ทั้งค่าปุ๋ย ค่าแรง และค่าดูแลสวน ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถลงทุนบำรุงรักษาสวนได้อย่างเหมาะสม ผลผลิตมีขนาดเล็กและน้ำหนักลดลง กระทบต่อรายได้และคุณภาพชีวิต บางครอบครัวถึงขั้นขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
สำหรับสาเหตุของปัญหา นอกจากพื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านแล้ว เกษตรกรมองว่าปัจจัยสำคัญคือกลไกตลาดที่บิดเบือนจากการผูกขาดทางการค้า โดยเฉพาะการเข้ามาของทุนจีนที่ตั้งโรงงานรับซื้อมะพร้าวน้ำหอมจำนวนมากในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จนสามารถควบคุมราคารับซื้อได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้งยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ชื่อคนไทยเป็นนอมินีเปิดโรงงาน ซึ่งคาดว่ามีอยู่ราว 200 แห่ง
ปัจจุบันชาวสวนบางส่วนเลือกไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต ปล่อยให้มะพร้าวร่วงหล่นคาสวน เนื่องจากไม่คุ้มค่าแรงงาน พร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งเข้ามาแก้ไข ทั้งการพยุงราคา ควบคุมกลไกตลาด และเปิดช่องทางการตลาดใหม่ที่ไม่ผูกขาด เพื่อให้ราคามะพร้าวน้ำหอมไม่ต่ำกว่าลูกละ 10 บาท หากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อ อาจกระทบต่อโครงสร้างภาคเกษตร เศรษฐกิจ และสังคมในระดับชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทั้งนี้ วันที่ 28 มกราคมนี้ ชาวสวนมะพร้าวจาก 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี จะรวมตัวจัดเวทีสะท้อนปัญหาและเรียกร้องความเป็นธรรม ณ วัดเนกขัมมาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อหาทางออกต่อวิกฤตราคามะพร้าวน้ำหอมที่กำลังสั่นคลอนความมั่นคงของเกษตรกรไทย