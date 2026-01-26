“ อนุทิน” ลงพื้นที่สระแก้วให้กำลังใจชาวบ้าน -เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุปะทะ

สระแก้ว- “ อนุทิน” ลงพื้นที่สระแก้ว ให้กำลังใจชาวบ้าน-หน่วยงานพื้นที่เน้นย้ำความปลอดภัย–เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะ หนุนงบซ่อมบ้านเบื้องต้นครัวเรือนละ 49,000 บาท ชรบ.หมู่บ้านเดือนละ 5 พัน
วันนี้ ( 26 ม.ค.)นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนตำรวจภูธรภาค 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.สระแก้ว ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะ พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลความมั่นคงและเร่งเยียวย่าประชาชนอย่างเต็มที่
โดยได้พบปะและให้กำลังใจประชาชน รวมทั้งสมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และอาสาสมัครในพื้นที่ ณ โดมเทศบาลตำบลตาพระยา อ.ตาพระยา โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว , นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอตาพระยา และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เผยถึงสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนด้าน จ.สระแก้ว ว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมพื้นที่ได้แล้ว รวมทั้งยังได้แสดงความเห็นใจต่อประชาชนที่จำเป็นต้องอพยพออกจากบ้านเรือน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย พร้อมขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ที่ร่วมกันดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดช่วงวิกฤตที่ผ่านมา
“ รัฐบาลขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอชื่นชมความอดทน อดกลั้น และความร่วมมือของประชาชน ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองสามารถควบคุมสถานการณ์ รักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศไว้ได้อย่างสมบูรณ์”
ส่วนเรื่องการเยียวยา แม้ไม่อาจทดแทนความสูญเสียทางจิตใจได้ทั้งหมด แต่รัฐบาลจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ โดยกระทรวงมหาดไทย จะสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเบื้องต้นครัวเรือนละ 49,000 บาท ขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อซ่อมแซมตามความเสียหายจริง เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
ด้านความมั่นคง นายกรัฐมนตรียืนยันว่า หน่วยงานด้านความมั่นคงจะดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจ หากมีปัญหาหรือความเดือดร้อนสามารถประสานผ่านนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทันที
นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในฐานะ “หมอคนแรกของชุมชน” ให้ช่วยดูแลและฟื้นฟูทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้แจ้งต่อสมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านว่า รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานทุกหมู่บ้าน เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ พร้อมอวยพรให้พี่น้องประชาชนอำเภอตาพระยามีความสุข ความปลอดภัย และสุขภาพแข็งแรง
สำหรับ อำเภอตาพระยา มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา จำนวน 50 ครอบครัว รวม 159 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร โดยภาครัฐได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาแล้วเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,105,528 บาท และจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างสมบูรณ์