(คลิป)“ทิดเป้” สู้ไม่ถอยชิงเก้าอี้ สส.เขต5ขอนแก่น ชูพัฒนาเกษตร/ท่องเที่ยวเติบโตยั่งยืน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“ทิดเป้” อดีตผู้สื่อข่าว เจ้าของวลี “อย่างนี้ ก็มีด้วย” สู้ศึกเลือกตั้งเขต 5 ขอนแก่น พรรคภูมิใจไทย เผยเหตุลงสู้ศึกสส. เพราะรักบ้านเกิด มุ่งพัฒนาเขต 5 อ.ภูเวียง เวียงเก่า หนองนาคำ และสีชมพู พัฒนาด้านเกษตรเกิดความมั่นคง ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
เขตเลือกตั้งที่ 5 จ.ขอนแก่น (อ.ภูเวียง อ.เวียงเก่า อ.หนองนาคำ และอ.สีชมพู) เป็นอีกสนามเลือกตั้ง สส. ที่น่าจับตามอง เพราะการลงสมัครแข่งขันครั้งนี้ มี "ทิดเป้" หรือ “ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา” อดีตผู้ประกาศข่าวชาวบ้าน เจ้าของวลี "อย่างนี้ ก็มีด้วย" จากทีวีหลายช่อง ประกาศลงสนามเลือกตั้งในนามพรรคภูมิใจไทย ชูแนวคิด ‘หัวใจสีน้ำเงินเพื่อบ้านเกิด’ ลุยชิงพื้นที่เขต 5 ขอนแก่น หมายเลขผู้สมัครที่ได้ คือเลข 1 โดยย้ำว่าการตัดสินใจครั้งนี้เกิดจาก “ความรักในบ้านเกิด” และความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
นายอภิวัฒน์ จ่าตา ผู้สมัคร สส.ขอนแก่น เขต 5 พรรคภูมิใจไทย เปิดใจถึงการลงสมัครรับเลือกตั้งสส.เขต 5 ว่า ตนเห็นปัญหา และรู้ว่าหลายอย่างไม่ควรปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป พื้นที่เรามีศักยภาพมาก แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็น ตนลงสมัครครั้งนี้ เพราะอยากเป็น ‘คนทำงานจริง’ ที่อยู่หน้างาน ไม่ใช่แค่ปรากฏตัวเฉพาะช่วงเลือกตั้ง
หลายอย่างล้วนเป็นเรื่องพื้นฐาน เช่น รายได้เกษตรกรที่ยังไม่มั่นคง ถนนหลายเส้นที่ยังต้องได้รับการพัฒนา ระบบสาธารณสุขที่ต้องเสริมกำลังคนและงบประมาณ รวมถึงโอกาสของลูกหลานที่ยังมีไม่มากเท่าที่ควร ตนอยากทำให้เรื่องเหล่านี้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
นายอภิวัฒน์ กล่าวต่อว่า ตนเป็นคนพื้นที่อ.ภูเวียง 100% และไม่เคยห่างหายไปจากบ้านเกิด แม้จะไปเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานที่ไหนก็ตาม ตนรักบ้านเกิด ทำงานจริง ลงพื้นที่จริง และตั้งใจฟังเสียงประชาชนทุกชุมชน ทุกตำบล การลงเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้มาแข่งขันกับใคร แต่ตนมาเพื่อสร้างสิ่งใหม่ให้พื้นที่ของเรา
“นโยบายหลักที่จะเสนอ วางระบบเกษตรที่มั่นคงขึ้น ทำให้ราคาดีขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิต โรงพยาบาล–สถานศึกษา ให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสใหม่ให้เยาวชน ทั้งการศึกษา ทุน และอาชีพ ที่สำคัญจะต้องผลักดันการท่องเที่ยวชุมชนภูเวียง–สีชมพู–เวียงเก่า–หนองนาคำ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน” นายอภิวัฒน์ กล่าวและว่า
เช่น บ้านวังหินซา อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น พื้นที่ตอนเหนือติดอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ จะต้องพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้น ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รอการพัฒนา ด้วยศักยภาพดั้งเดิมที่เป็นท่าเรือตามวิถีประมงพื้นบ้าน จะต้องได้รับการต่อยอด โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว จุดนี้มีวิวสวยงาม มองเห็นภูเขาบนผืนน้ำกว้าง เหมาะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม เก็บภาพประทับใจกลับไป
อีกด้านคือภาคการเกษตร พื้นที่ 4 อำเภอคือภูเวียง หนองนาคำ เวียงเก่า และสีชมพู ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร การทำเกษตรที่ยั่งยืนที่สุดคือเกษตรแบบวิถีดั้งเดิม จะต้องได้รับการต่อยอด ซึ่งพัฒนาไปอย่างไร จะทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำนั้น จะขออาสามาช่วยพี่น้องในพื้นที่เขต 5
จากการลงพื้นที่พบประชาชนเขต 5 พบว่าอยากให้เกิดการพัฒนา นำของดีทางธรรมชาติที่สวยงาม วิถีชีวิตชุมชนที่มีเสน่ห์ มุ่งพัฒนาให้เป็นท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข คือปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่ทำกินชาวบ้าน ซึ่งจะประสานงานแก้ปัญหานี้ให้สำเร็จ จึงอยากเชิญชวนพี่น้องผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 5 ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อยากเปลี่ยน ทำพื้นที่ อ.ภูเวียง อ.เวียงเก่า อ.หนองนาคำ และอ.สีชมพู ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เลือกทิดเป้ พรรคภูมิใจไทย เข้าสภาไปแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นพี่น้องขอนแก่นเขต 5