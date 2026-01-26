ไม่เพ้อเจ้อ! “เต้ มงคลกิจ” ยันทุกนโยบายทำได้-ส่ง กกต.แล้ว ทั้งตั้ง ก.อวกาศ-สิทธิ์หญิง 1 ชาย 4-ต่อสาย “ทรัมป์”ซื้อนิวเคลียร์

พิษณุโลก - “เต้ มงคลกิจ”ออนทัวร์หาเสียงสายเหนือ..วิดพื้น 20 ครั้งร่วมกับเด็กโรงเรียนชายพิษณุโลก-นิสิต ม.นเรศวร เรียกเสียงเฮ บอกน้อง นร.ชอบนโยบายตั้ง ก.อวกาศ ขอไปดวงจันทร์ จุดประกายเรียนวิศวกรรม แถมชอบเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์-อยากตั้ง ก.เวทย์มนต์ ด้วย ยันไม่เพ้อเจ้อส่งทุกนโยบายให้ กกต.แล้วรวมทั้งสิทธิ์ผัว 4 คน แต่ไม่ขอวิจารณ์พรรคเพื่อไทย แจกเงิน 9 ล้านกล่องสุ่ม
วันนี้ (26 ม.ค.69) นายมงคลกิจ สุขสินธารานนต์ หรือ “เต้ พระราม 7” พรรคทางเลือกใหม่ เบอร์ 10 พร้อมคณะเดินทางหาเสียงที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตั้งแต่เช้า ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ มีเด็กๆต่างรุมล้อมนับร้อยคน เพื่อทำการ”วิดพื้น”ร่วมกับเต้
และหลังจากยืนเข้าแถวเคารพธงชาติหลายคนยังขอถ่ายรูปคู่แน่นขนัด เด็กๆต่างชื่นชอบ”เต้” เนื่องจากเป็นรุ่นพี่โรงเรียนชาย หลายคนชอบแนวคิดตั้งกระทรวงอวกาศ เพื่อจุดประกาศให้เรียนวิศวกรรม นอกจากนี้ยังขอให้”เต้” ตั้งกระทรวงเวทย์มนต์อีกด้วย
จากนั้นเต้และคณะพรรคทางเลือกใหม่ เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งก็มีนิสิตรุมล้อมขอถ่ายรูปจำนวนมาก ไม่พลาดไฮไลท์สำคัญก็คือ เต้และนิสิตทำการวิดพื้น 20 ครั้ง เท่ากับเด็กมัธยมอีกด้วย โดยนิสิต มน.ซักถามหลายคำถาม อาทิ โครงการอวกาศ , หากเรียนจบและ ตกงานแล้วจะได้เงิน 5,000 บาทหรือไม่ บางรายบอกว่า ชื่นชอบเต้ เนื่องจากมีโครงการเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์
นายเต้-มงคลกิจ กล่าวว่า ตนไปโรงเรียนเก่าคือ พิษณุโลกพิทยาคม (พ.พ. ) เด็กๆหลายคน รู้จักนโนบายพรรคทางเลือกใหม่ เพราะเด็กไทยวันนี้คิดการเมืองแบบโลกอนาคต ส่วนนิสิต ม.นเรศวร ต่างชื่นชอบนโยบายเพาะพันธุ์ไดไนเสาร์ และถามว่า ไปอวกาศปลายปีเมื่อใด ตนก็บอกว่า..ตั๋วทั่วโลกเขาซื้อขายกันแล้ว 800 ที่นั่ง ส่วนแผนโคจรรอบดวงจันทร์ ไม่นานเกินรอ เพราะอเมริกาตั้งโรงงานนิวเคลียร์แล้ว บางคนก็ถามว่า ไปดาวอังคารเมื่อใด เต้ก็ยืนยันพรรคทางเลือกใหม่ทำได้จริง ได้ส่งนโยบายดังกล่าวข้างต้นไปยัง กกต.หมดแล้ว ระบุงบประมาณและระยะเวลาเป็นจริงแน่นอน
“ดีใจที่พบปะเด็กๆที่โรงเรียนชาย อบอุ่นแทบขยับไม่ออก เพราะเขาชื่นชอบกันมากกับนโยบายอวกาศ ซึ่งยืนยันว่า ทำได้จริงไม่ได้เพ้อเจ้อ นอกจากนี้ยังมีนโยบายดูแลคนแก่ คนชรา คนพิการ ฯลฯ และดูแลว่าจะเพิ่มประชากรให้ได้ล้านคน อย่างไร พัฒนากองทัพ และจัดการฮุนเซน ภายใน 10 ปี จะต้องเป็นเบอร์หนึ่งของเศษฐกิจโลก กองทัพโลกและอวกาศ”
“เต้” เปิดเผยว่า นโยบายผู้หญิงมีสามีได้ 4 คนได้ส่งไปยังที่กกต.แล้วเหมือนกัน ซึ่งกกต.สนใจเพียงว่า จะปฏิรูปกฎหมายรัฐธรรมนูญได้อย่างไร ขณะที่คำว่า ผัวเดียวเมียเดียวใช้มาเมื่อ 97 ปีมาแล้ว นับแต่รัชกาลที่ 7 เมื่อปี พ.ศ.2473 โดยอิงวัฒนธรรมยุโรป (สามีภรรยาคนเดียว) กระทั่งต่อมามีการแก้ไข ปี 2567 กรณีเพศชาย ผัวคนหนึ่งและเมียอีกคนหนึ่ง ครั้งนี้ จึงจะต้องมีการแก้ไขอีกครั้งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการแปรญัตติในสภา
ส่วนคำถามที่ว่า มอง “ทรัมป์” อย่างไรนั้น “เต้-มงคลกิจ” เปิดเผยว่า จะต้องเป็นมิตรกับเขาอยู่ ตั้งใจว่า จะต้องซื้ออาวุธจาก อเมริกา กว่าแสนล้านบาท และซื้อจากจีน-รัสเซีย อีกหลายแสนล้าน จะต้องขอติดต่อทรัมป์โดยตรง เพื่อขอซื้อหัวรบนิวเคลียร์สัก 5 ลูก เพราะไทยซื้ออาวุธจากอเมริกาเยอะมาก ยืนยันไม่ทะเลาะกับอเมริกา
กรณีประเด็น พรรคเพื่อไทยแจกเงิน 9 ล้านกล่องสุ่มนั้น เป็นสิทธิ์ที่พรรคเพื่อไทยจะทำได้ ซึ่งกำลังส่งเรื่องไปยังกกต.วันนี้ โดยที่แต่ละพรรคมีความคิดคนละรูปแบบ จึงไม่อยากวิจารณ์ เขาคิดว่าของเขาดีก็ดี ถ้าเราคิดว่า นโยบายของเราดี ก็ถือว่า ดี ทุกพรรคดีไปหมด เพียงแต่ดีขั้นไหนเท่านั้น
นาย“เต้-มงคลกิจ เผยอีกว่า วันนี้ตนยังเดินทางไปราชภัฎอุตรดิตถ์ จากนั้นต่อไป ม.แม่โจ้ สาขา จ.แพร่ และไปสุดที่ถนนคนเดินจ.น่านพร้อมค้างคืนที่น่าน