สทร. ร่วมกับสภาวิศวกร-วสท.-กรมการขนส่งทางรางจัดเวทีวิชาการมาตรฐานโครงสร้างยกระดับสำหรับรถไฟความเร็วสูง

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ร่วมกับสภาวิศวกร,วสท. และกรมการขนส่งทางรางจัดประชุมสัมมนาวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานวิศวกรรมโยธาด้านการก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับ สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.69 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ร่วมกับ สภาวิศวกร, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.) และกรมการขนส่งทาง จัดการประชุมสัมมนาวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “มาตรฐานวิศวกรรมโยธา ด้านการก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง” เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านมาตรฐานการก่อสร้างที่มีความสำคัญต่อการยกระดับความปลอดภัย คุณภาพ และความเชื่อถือได้ของงานก่อสร้างระบบรางของประเทศ โดยพิธีเปิดการประชุม ได้รับเกียรติจาก นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ นายกสภาวิศวกร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน จากนั้นกล่าวรายงานโดย ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการ สทร. และกล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการ สทร. ณ ห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารสภาวิศวกร กรุงเทพฯ
โดยการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ ด้านมาตรฐานวิศวกรรมโยธาในการก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับ สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ยกระดับความเข้าใจด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยในงานก่อสร้างระบบรางอย่างเป็นระบบ ใช้เป็นกรอบอ้างอิงขั้นต่ำในการควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลงานก่อสร้างของวิศวกรและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรด้านระบบรางให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การยกระดับความปลอดภัยและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการระบบรางของประเทศ
ทั้งนี้ สทร. ริเริ่มจัดทำมาตรฐานด้านการก่อสร้างทางยกระดับ สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับงานก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับในช่วงที่ผ่านมา กรณีอุบัติเหตุจากคานคอนกรีตและอุปกรณ์ยกติดตั้ง (Launching Gantry Crane) ในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ตอน 1 เมื่อเดือน พ.ย.67 ซึ่งสร้างความสูญเสียและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความปลอดภัยของประชาชน โดยปัจจุบันมาตรฐานของ สทร. ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือน ธ.ค.68 ที่ผ่านมา ประกอบกับการเกิดอุบัติเหตุเครนจากการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง ตกทับขบวนรถไฟขบวนรถไฟด่วนพิเศษ เส้นทางกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 ม.ค.69 ดังนั้น สทร. ในฐานะหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศ จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสภาวิศวกร,วสท. และกรมการขนส่งทาง เพื่อใช้เวทีทางวิชาการนี้ ในการนำเสนอแนวทางการควบคุมความเสี่ยงและยกระดับความปลอดภัยของงานก่อสร้างอย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเปิดตัวมาตรฐาน สทร. ด้านการก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานสำคัญจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ มาตรฐาน สทร. HSR-CT-3004:2569 มาตรฐานการก่อสร้างสำหรับงานติดตั้งเกอร์เดอร์รูปกล่องแบบชิ้นส่วนชนิดหล่อสำเร็จ ด้วยวิธีช่วงต่อช่วงโดยแกนทรีลำเลียง สำหรับโครงสร้างทางยกระดับในโครงการรถไฟความเร็วสูง และมาตรฐาน สทร. HSR-CT-4013:2569 มาตรฐานการตรวจสอบ การทดสอบ และการประเมินผลสมรรถนะของแกนทรีลำเลียง สำหรับงานติดตั้งเกอร์เดอร์รูปกล่องแบบชิ้นส่วนชนิดหล่อสำเร็จ สำหรับโครงสร้างทางยกระดับในโครงการรถไฟความเร็วสูง
ทั้งนี้ สทร. สภาวิศวกร วสท. และกรมการขนส่งทางราง ยืนยันความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญด้านวิชาการและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลงานก่อสร้างระบบรางให้เป็นไปอย่างรัดกุม ปลอดภัย และมีมาตรฐานเดียวกัน พร้อมผลักดันการพัฒนาระบบรางของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว