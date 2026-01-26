“โรม-ไอซ์” สู้คดีหมิ่น “ธรรมนัส” โดนเรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน

พะเยา - “โรม รังสิมันต์ - ไอซ์ รักชนก” ถึงพะเยา เข้าศาลฯ สู้คดีหมิ่น “ธรรมนัส” โดนเรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน..ยันไม่หวั่นเป็นคดีปิดปาก เดินหน้าตรวจสอบการเมืองต่อ
บ่ายวันนี้ (26 ม.ค. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลจังหวัดพะเยา นายรังสิมันต์ โรม ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน พร้อมด้วย นางสาวรักชนก ศรีนอก หรือ “ไอซ์” ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเดียวกัน เดินทางเข้ารับการไต่สวนมูลฟ้อง ในคดีหมิ่นประมาทที่ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง
นายรังสิมันต์ โรม ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่รู้สึกหนักใจกับการถูกฟ้องร้องในคดีดังกล่าว พร้อมระบุว่าการวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองควรเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ในสังคมประชาธิปไตย โดยไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเหตุฟ้องร้องดำเนินคดี พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากจะมีการฟ้องร้อง กรณีดังกล่าวผู้ที่ควรถูกฟ้องอาจไม่ใช่ตนเอง เนื่องจากมีผู้อื่นเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ก่อน
ซึ่งมองว่าการฟ้องคดีลักษณะนี้เป็นการเสียเวลาในกระบวนการยุติธรรม และมองว่าเป็นการฟ้องเพื่อกลั่นแกล้งหรือเพื่อให้หยุดการตรวจสอบทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าจะไม่ถอยและจะเดินหน้าทำหน้าที่ตรวจสอบนักการเมืองอย่างต่อเนื่อง เพราะถือเป็นหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ต้องเปิดให้ตรวจสอบได้ทุกมิติ
ขณะที่นางสาวรักชนก ศรีนอก เปิดเผยว่า ตนเองถูกฟ้องคดีรวม 2 แห่ง คือ ที่สถานีตำรวจ และศาลจังหวัดพะเยา โดยในส่วนของคดีที่ศาลจังหวัดพะเยามีการถอนฟ้องออกจากคดีแล้ว เหลือเพียงกระบวนการในชั้นตำรวจ ซึ่งตนเองไม่รู้สึกกังวล เนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักเบา และหากเข้าสู่กระบวนการศาลก็เชื่อว่าจะถูกยกฟ้องในที่สุด
นางสาวรักชนกกล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า หรือผู้ที่มีอาชีพอิสระ หากถูกฟ้องร้องและต้องเดินทางจากกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่อื่นมายังจังหวัดพะเยา อาจได้รับผลกระทบอย่างมาก ทั้งด้านเวลาและรายได้ พร้อมระบุว่า หากประชาชนรายใดถูกฟ้องคดีในลักษณะเดียวกันและต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งพร้อมให้การสนับสนุนด้านกฎหมาย รวมถึงเปิดรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินคดีดังกล่าว