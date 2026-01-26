“ชวน” หาเสียงช่วย "ดร.เชวงศักดิ์" เขต 1 มหาสารคาม ย้ำต้องเลือกคนดีไม่ซื้อเสียงเข้าสภา

มหาสารคาม - “ชวน หลีกภัย” ลงพื้นที่ช่วย ดร.เชวงศักดิ์ พลลาภ ผู้สมัคร ส.ส.มหาสารคาม เขต 1 เบอร์ 5 เดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าเพื่อนร่วมอาชีพแม่ถ้วน ยอมรับกระแสแพ้กระสุนจนกลายเป็นการเมืองที่อยู่ในวงจรอุบาทว์ ทุ่มเงินซื้อเสียงเพื่อเข้าสภาไปโกงกินงบหลวง ขอพี่น้องชาวมหาสารคามเลือกคนดี คนที่ไม่โกงกิน เชื่อว่าการเมืองไทยจะดีขึ้น เศรษฐกิจจะดีขึ้นอย่างแน่นอน
วันนี้ (26 มกราคม 69) เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่ช่วย ดร.เชวงศักดิ์ พลลาภ ผู้สมัคร ส.ส.มหาสารคาม เขต 1 เบอร์ 5 พรรคประชาธิปัตย์ โดยมีพ่อค้าแม่ค้า ประชาชนที่มาจ่ายตลาดให้การต้อนรับ เข้ามาทักทาย มอบพวงมาลัยและดอกกุหลาบแก่นายชวน พร้อมกับกล่าวชื่นชมว่าสุขภาพยังแข็งแรง บางคนแค่เห็นหน้าก็บอกเลยว่าจะกาเบอร์ 27 ซึ่งเป็นหมายเลขพรรค ซึ่งแฟนคลับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยเก๋าที่เข้ามาขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
นายชวน หลีกภัย กล่าวปราศรัยว่า วันนี้มาในนามของพรรคประชาธิปัตย์ ขอบคุณพี่น้องที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ส่วนใหญ่ยังจำตนได้ ตนเป็นลูกแม่ค้า แม่ถ้วน หลีกภัย เป็นแม่ค้า ถือว่าได้มาทักทายเพื่อนร่วมอาชีพของแม่ ขอฝาก ดร.เชวงศักดิ์ พลลาภ ซึ่งเป็นผู้สมัครหมายเลข 5 ในเขตนี้
ตนเอง นายอภิสิทธิ์ รองอัมพร เป็นเบอร์ 27 เป็นเบอร์พรรค ในการกาบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ บัตรสีชมพู ตนกับนายอำนวย ปะติเส อดีต ส.ส.ที่นี่ เคยได้ร่วมกันทำงาน แต่เมื่อเวลาผ่านไป การเมืองก็เปลี่ยน ช่วงหลังต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการเมืองระบบธุรกิจเข้ามามากขึ้น คือระบบใช้เงิน ก็เลยทำให้การเมืองสุจริตมีปัญหา กระแสไม่สามารถเอาชนะกระสุนได้ เป็นวงจรหนึ่งที่อยากฝากพี่น้องไว้ เมืองมหาสารคามเป็นเมืองนักปราชญ์ เป็นเมืองตักสิลา คำว่าตักสิลาเป็นชื่อเมืองที่มีการศึกษาเยอะ เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของการเมืองระบอบประชาธิปไตย ก็คือการเมืองที่ไม่ใช้เงิน
การเมืองที่ใช้เงินนั้นมันจะเกิดวงจรใหญ่ขึ้นมา เรียกว่าวงจรอุบาทว์ เป็นคำที่ตนไม่อยากเอ่ย แต่เป็นคำที่เรียกนักการเมืองที่ซื้อเสียงเข้าไปในสภา แล้วไปมีตำแหน่ง แล้วโกง แล้วนำเงินนั้นมาซื้อเสียง กลายเป็นวงจรอุบาทว์ ผลก็คือทำให้บ้านเมืองติดกับดัก มีการคอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมือง พูดง่ายๆ ทุกจังหวัดมีปัญหาทุจริตโกงกินเกิดขึ้น แต่ไม่ทุกคน ให้เกียรติกับคนที่สุจริตด้วย แต่ว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ อยู่ที่พี่น้องประชาชนร่วมมือ ต้องไม่ยอมรับให้กับการเมืองที่ซื้อเสียง เขาลงทุนซื้อเสียงไป 40-50 ล้าน เงินเดือน ส.ส.เดือนละประมาณ 100,000 บาท 4 ปีไม่เกิน 5 ล้าน
แต่เขาลงทุน 50 ล้าน เป็นคำถามว่าเขาทำไปเพื่ออะไร มันมีผลประโยชน์ เช่น มีบริษัทรับเหมาเป็นของพรรค หรือมีบริษัทสแกมเมอร์ หากินกับเงินที่สุจริต บางคนค้ายาเสพติด คนเหล่านี้ไม่ควรมาเป็นผู้นำประเทศ ไม่ควรมาทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสีย
ฝากพี่น้องให้ช่วยสนับสนุน ดร.เชวงศักดิ์ ซึ่งเป็นนักกฎหมาย อยู่มาหลายสมัย ลงเลือกตั้งหลายครั้ง เกือบได้ทุกครั้ง ครั้งนี้ขออย่าให้เกือบตก
เมื่อสักครู่ได้สอบถามคุณป้า อายุ 71 ปี บอกว่าได้เงินผู้สูงอายุ 700 บาท แต่หากประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลเบี้ยผู้สํงอายุจะอยู่ที่ 1,000 บาท ซึ่งผู้สูงอายุใน จ.มหาสารคาม จะได้เบี้ยผู้สูงอายุทั้งหมด 172,599 คน ซึ่งตนเป็นคนริเริ่มให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต่อมารัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ ให้ 500 บาท และเมื่อปี 49 มีการปฏิวัติ ได้ปรับเป็น 600 บาท
ขอบคุณพี่น้องมหาสารคามที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอให้พี่น้องเลือกคนดี คนที่ไม่โกงกิน เชื่อว่าการเมืองไทยจะดีขึ้น เศรษฐกิจจะดีขึ้นอย่างแน่นอน