xs
xsm
sm
md
lg

(คลิป) นาทีระดมช่วย! ย้ายผู้ป่วยวิกฤต นน.กว่า 260 กก.หัวใจวายเฉียบพลัน ขึ้นรถลากจูงไกล 100 กม.ส่งรักษาต่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - เผยภาพนาทีช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตชายน้ำหนักกว่า 260 กก. หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ระดมทีมแพทย์ พยาบาล จนท.ฉุกเฉิน และกู้ภัย ขนย้ายผู้ป่วยทั้งเตียงขึ้นรถลากจูง เดินทางไกลเกือบ 100 กม.ส่งต่อรักษาที่ รพ.มหาราชนครราชสีมาอย่างปลอดภัย หมอดังระบุต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การแพทย์อีกครั้ง



วันนี้ (26 ม.ค. 69) ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “หมอเจด” ของ นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ได้โพสต์ภาพลงในโซเชียลมีเดีย เป็นภาพของการระดมช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตชายรายหนึ่งที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 200 กิโลกรัมเพื่อนำส่งรักษา โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “ภารกิจรับ-ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การแพทย์อีกครั้ง เมื่อโรงพยาบาลปากช่องได้ส่งต่อผู้ป่วยอาการหนัก น้ำหนักตัวกว่า 260 กิโลกรัม ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ผู้ป่วยจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจและพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจตลอดการเคลื่อนย้ายสู่การรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา


ภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการ “ขนย้ายผู้ป่วย” แต่คือภารกิจที่ท้าทายกับการเคลื่อนย้ายชีวิต ทุกวินาทีระหว่างทางคือความท้าทาย ทั้งด้านอาการหนักของผู้ป่วย น้ำหนักตัว 260 กิโลกรัมที่ส่งผลต่อความดัน การควบคุมทางเดินหายใจ และความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนตลอดเส้นทาง ซึ่งไม่ได้ทำกันบ่อยๆ ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน ได้วางแผนอย่างรัดกุม ตั้งแต่การจัดท่าผู้ป่วย การควบคุมเครื่องช่วยหายใจ การเฝ้าระวังสัญญาณชีพ ไปจนถึงการประสานงานด้านเส้นทางและเวลา ทุกขั้นตอนดำเนินไปด้วยความแม่นยำและเป็นมืออาชีพ


ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทีมพี่ๆ ตำรวจด้วยนะครับ ผลลัพธ์ของความร่วมมือครั้งนี้คือ ผู้ป่วยเดินทางถึงโรงพยาบาลปลายทางอย่างปลอดภัย ขณะนี้ผู้ป่วยได้เข้ารับการดูแลต่อเนื่องที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภารกิจนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “ระบบส่งต่อที่ดี + ทีมที่พร้อม + ใจที่ไม่ยอมแพ้ คือหัวใจของการดูแลคนไข้แบบไร้รอยต่อ ที่ทางสาธารณสุขเราพูดกันมาโดยตลอด ขอบคุณภาพจาก รถแห่ปังปอนด์ซาวด์เพิ่มเติมด้วย”


ภารกิจขนย้ายผู้ป่วยวิกฤตชายที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว จาก รพ.ปากช่องนานา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มายัง รพ.มหาราชนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา ดังกล่าว ทีมเจ้าหน้าที่ต้องระดมความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพราะผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวกว่า 260 กิโลกรัม ไม่สามารถจะนำผู้ป่วยมากับรถพยาบาลได้ แต่ต้องนำผู้ป่วยขึ้นรถลากจูง นอนมาบนเตียงโดยยังมีท่อช่วยหายใจและอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจติดอยู่ ท่ามกลางการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์-พยาบาลที่เดินทางมาด้วย เพราะอาการยังไม่คงที่

จึงต้องประสานขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทีมกู้ชีพ-กู้ภัยสว่างวิชชาธรรมสถานปากช่อง ให้ช่วยอำนวยความสะดวกจราจร เพื่อจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในเวลาประมาณ 19.30 น.วานนี้ (25 มกราคม 2569) ใช้ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จาก รพ.ปากช่องนานา มาบนถนนมิตรภาพ ระยะทาง 98 กิโลเมตร เป็นเวลา 1 ชั่วโมงกว่าๆ ส่งต่อยัง รพ.มหาราชนครราชสีมาได้อย่างปลอดภัย















(คลิป) นาทีระดมช่วย! ย้ายผู้ป่วยวิกฤต นน.กว่า 260 กก.หัวใจวายเฉียบพลัน ขึ้นรถลากจูงไกล 100 กม.ส่งรักษาต่อ
(คลิป) นาทีระดมช่วย! ย้ายผู้ป่วยวิกฤต นน.กว่า 260 กก.หัวใจวายเฉียบพลัน ขึ้นรถลากจูงไกล 100 กม.ส่งรักษาต่อ
(คลิป) นาทีระดมช่วย! ย้ายผู้ป่วยวิกฤต นน.กว่า 260 กก.หัวใจวายเฉียบพลัน ขึ้นรถลากจูงไกล 100 กม.ส่งรักษาต่อ
(คลิป) นาทีระดมช่วย! ย้ายผู้ป่วยวิกฤต นน.กว่า 260 กก.หัวใจวายเฉียบพลัน ขึ้นรถลากจูงไกล 100 กม.ส่งรักษาต่อ
(คลิป) นาทีระดมช่วย! ย้ายผู้ป่วยวิกฤต นน.กว่า 260 กก.หัวใจวายเฉียบพลัน ขึ้นรถลากจูงไกล 100 กม.ส่งรักษาต่อ
+6
กำลังโหลดความคิดเห็น