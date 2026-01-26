(คลิป) นาทีระดมช่วย! ย้ายผู้ป่วยวิกฤต นน.กว่า 260 กก.หัวใจวายเฉียบพลัน ขึ้นรถลากจูงไกล 100 กม.ส่งรักษาต่อ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - เผยภาพนาทีช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตชายน้ำหนักกว่า 260 กก. หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ระดมทีมแพทย์ พยาบาล จนท.ฉุกเฉิน และกู้ภัย ขนย้ายผู้ป่วยทั้งเตียงขึ้นรถลากจูง เดินทางไกลเกือบ 100 กม.ส่งต่อรักษาที่ รพ.มหาราชนครราชสีมาอย่างปลอดภัย หมอดังระบุต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การแพทย์อีกครั้ง
วันนี้ (26 ม.ค. 69) ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “หมอเจด” ของ นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ได้โพสต์ภาพลงในโซเชียลมีเดีย เป็นภาพของการระดมช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตชายรายหนึ่งที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 200 กิโลกรัมเพื่อนำส่งรักษา โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “ภารกิจรับ-ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การแพทย์อีกครั้ง เมื่อโรงพยาบาลปากช่องได้ส่งต่อผู้ป่วยอาการหนัก น้ำหนักตัวกว่า 260 กิโลกรัม ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ผู้ป่วยจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจและพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจตลอดการเคลื่อนย้ายสู่การรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการ “ขนย้ายผู้ป่วย” แต่คือภารกิจที่ท้าทายกับการเคลื่อนย้ายชีวิต ทุกวินาทีระหว่างทางคือความท้าทาย ทั้งด้านอาการหนักของผู้ป่วย น้ำหนักตัว 260 กิโลกรัมที่ส่งผลต่อความดัน การควบคุมทางเดินหายใจ และความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนตลอดเส้นทาง ซึ่งไม่ได้ทำกันบ่อยๆ ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน ได้วางแผนอย่างรัดกุม ตั้งแต่การจัดท่าผู้ป่วย การควบคุมเครื่องช่วยหายใจ การเฝ้าระวังสัญญาณชีพ ไปจนถึงการประสานงานด้านเส้นทางและเวลา ทุกขั้นตอนดำเนินไปด้วยความแม่นยำและเป็นมืออาชีพ
ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทีมพี่ๆ ตำรวจด้วยนะครับ ผลลัพธ์ของความร่วมมือครั้งนี้คือ ผู้ป่วยเดินทางถึงโรงพยาบาลปลายทางอย่างปลอดภัย ขณะนี้ผู้ป่วยได้เข้ารับการดูแลต่อเนื่องที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภารกิจนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “ระบบส่งต่อที่ดี + ทีมที่พร้อม + ใจที่ไม่ยอมแพ้ คือหัวใจของการดูแลคนไข้แบบไร้รอยต่อ ที่ทางสาธารณสุขเราพูดกันมาโดยตลอด ขอบคุณภาพจาก รถแห่ปังปอนด์ซาวด์เพิ่มเติมด้วย”
ภารกิจขนย้ายผู้ป่วยวิกฤตชายที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว จาก รพ.ปากช่องนานา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มายัง รพ.มหาราชนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา ดังกล่าว ทีมเจ้าหน้าที่ต้องระดมความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพราะผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวกว่า 260 กิโลกรัม ไม่สามารถจะนำผู้ป่วยมากับรถพยาบาลได้ แต่ต้องนำผู้ป่วยขึ้นรถลากจูง นอนมาบนเตียงโดยยังมีท่อช่วยหายใจและอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจติดอยู่ ท่ามกลางการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์-พยาบาลที่เดินทางมาด้วย เพราะอาการยังไม่คงที่
จึงต้องประสานขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทีมกู้ชีพ-กู้ภัยสว่างวิชชาธรรมสถานปากช่อง ให้ช่วยอำนวยความสะดวกจราจร เพื่อจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในเวลาประมาณ 19.30 น.วานนี้ (25 มกราคม 2569) ใช้ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จาก รพ.ปากช่องนานา มาบนถนนมิตรภาพ ระยะทาง 98 กิโลเมตร เป็นเวลา 1 ชั่วโมงกว่าๆ ส่งต่อยัง รพ.มหาราชนครราชสีมาได้อย่างปลอดภัย