“ดร.เชน” นำขุนพลเพื่อไทยลุยปูพรมเปิดปราศรัยหาเสียง ช่วยผู้สมัคร ส.ส.โคราชในโค้งสุดท้าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - “ดร.เชน ” แคนดิเดตนายกฯ ค่ายแดง นำขุนพลเพื่อไทยลุยปูพรมเปิดปราศรัย ช่วยผู้สมัคร ส.ส.โคราช 16 เขตในช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนถึงวันเลือกตั้ง เผยปิดท้ายเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ที่ตลาดเซฟวัน เมืองโคราช เพื่อช่วยผู้สมัครฯ เขต 1-2-3 ที่ย้ายมาจากค่าย ชพน. เตรียมเก้าอี้กว่า 2 หมื่นที่นั่งไว้รองรับประชาชนแฟนคลับระดมร่วมฟังปราศรัย

วันนี้ (26 ม.ค. 69) ที่อาคารอเนกประสงค์ ตลาดอำเภอบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทยที่นำโดย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย (พท.) และ บรรดาแกนนำพรรค เช่น นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ปูพรมลงพื้นที่หาเสียงพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา โดยในเวลา 08.15 น.ได้ขึ้นเวทีปราศรัยที่อำเภอบัวใหญ่เพื่อช่วยหาเสียงให้ นางพัชราวรรณ ภิญโญ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 6 นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักของบรรดาแฟนคลับพรรคเพื่อไทยที่มารอต้อนรับพร้อมกับคล้องพวงมาลัยดาวเรือง โดยมีประชาชนเข้าร่วมฟังการปราศรัยจำนวนมาก


นายยศชนันได้ปราศรัยชูนโยบาย ล้างหนี้ให้กับประชาชน นโยบายการเพิ่มมูลค่าของพืชผลทางการเกษตร พร้อมกับนโยบายพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกร โดยทำทันทีที่ได้เป็นรัฐบาล นอกจากนี้ยังได้ชูนโยบายด้านการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การปลดหนี้หากมีหนี้เสียในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท พร้อมกับเน้นนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ให้ประชาชน


จากนั้น นายยศชนัน และแกนนำพรรคเพื่อไทยได้เดินทางไปยังพื้นที่หาเสียงต่อเนื่องโดยในเวลาประมาณ 09.30 น.ลงพื้นที่ไปหาเสียงที่ตำบลดอนใหญ่ อ.คง เพื่อช่วยหาเสียงให้กับ นายพรเทพ ศิริโรจนกุล ผู้สมัคร ส.ส.เขต 16 นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย เวลาประมาณ 13.00 น.จะลงพื้นที่ไปยังสนามหน้าที่ว่าการอำเภอประทาย เพื่อช่วย นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข ผู้สมัคร ส.ส.เขต 7 นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย และเวลาประมาณ 14.15 น.จะลงพื้นที่หาเสียงที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพวง เพื่อช่วย นายนิกร โสมกลาง ผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย


และปิดท้ายเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ที่ตลาดเซฟวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ในเวลา 17.00 น. ช่วยหาเสียงให้กับ นายประเสริฐ บุญชัยสุข ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1, นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 และ นายสมบัติ กาญจนวัฒนา ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมามีการจัดเก้าอี้ไว้รองรับประชาชนจำนวน 20,000 ตัว พร้อมติดตั้งเวที เครื่องเสียง และจอ LED ขนาดใหญ่ เพื่อเตรียมการสำหรับปราศรัยในช่วงเย็นวันนี้ (26 ม.ค.)









เตรียมเวทีปราศรัยใหญ่ ที่ตลาดเซฟวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา







