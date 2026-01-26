(คลิป)ชาวพุทธเรือนหมื่นร่วมพิธีเชิญพระอุปคุตจากน้ำโขงก่อนเริ่มงานนมัสการพระธาตุพนม

นครพนม -'ประชาชนชาวพุทธหลายหมื่นคนแห่ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากลำน้ำโขง ประเดิมเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2569 อย่างยิ่งใหญ่
เช้าวันนี้ (26 ม.ค.) จังหวัดนครพนมจัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต เนื่องในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2569 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและพุทธศาสนิกชน โดยมีว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายอัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
พิธีอัญเชิญพระอุปคุตจัดขึ้นในช่วงเช้ามืดก่อนวันเปิดงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2569 โดยมีขบวนอัญเชิญทางน้ำจากกลางแม่น้ำโขง ตามความเชื่อที่ว่า พระอุปคุตเป็นพระอรหันต์ผู้มีอิทธิฤทธิ์ในการปราบมารและคุ้มครองให้เกิดความสงบร่มเย็น จากนั้นได้อัญเชิญขึ้นฝั่งและจัดขบวนแห่ทางบก เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
ทั้งนี้ พิธีอัญเชิญพระอุปคุตนับเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ซึ่งเป็นจารีตประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของท้องถิ่น เพื่อให้การจัดงานบุญประจำปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สงบสุข และเปี่ยมด้วยศรัทธาของพุทธศาสนิกชน