นิยมเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น “ควายเผือกแคระ” ขาดตลาด ราคาหลังออกจากท้องแม่แตะล้านบาท

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - เด็กๆ รุมล้อมแห่ชม “น้องต้นข้าว” ควายเผือกแคระเพศเมียวัย 1 เดือนเศษมีความเชื่องคุ้นเคยกับคน เจ้าของฟาร์มเผยกระแสความนิยมเลี้ยงควายแคระเผือกเพิ่มมากขึ้น แต่ปริมาณควายแคระในตลาดมีไม่เพียงพอ ออกลูกไม่ทันความต้องการ แม้แต่คนกรุงเองก็สนใจเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงาม
ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ครั้งที่ 34 ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดยาวไปถึงวันที่ 1 ก.พ. 69 นี้ ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และอีกกิจกรรมภายในงานวันเกษตรภาคอีสานของทุกปีนั้น คือการจัดประกวดควายสวยงาม ควายไทยหลากหลายชนิด โดยเฉพาะควายแคระเผือกตัวเล็กน่ารักน่าชังที่ถูกนำมาเข้าประกวดและโชว์ภายในงานได้รับความสนใจค่อนข้างมาก
ควายเผือกทั้งพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และลูกควายเผือกแคระที่กำลังได้รับความสนใจในงานมาจากฟาร์มเลี้ยง “SKฟาร์ม บ้านควายแคระ” จ.มหาสารคาม โดยควายเผือกแคระตัวน้อยชื่อ น้องต้นข้าว เพศเมีย อายุเพียง 1 เดือนเศษ แม่ชื่อข้าวหมาก พ่อชื่อข้าวเกรียบ มีนายสราวุธ เสร็จกิจ อายุ 62 ปี เจ้าของฟาร์มและทีมงานคอยดูแลให้คำแนะนำอยู่ใกล้ๆ
นายสราวุธ เสร็จกิจ อายุ 62 ปี เจ้าของ SKฟาร์ม บ้านควายแคระ เปิดเผยว่า ปีนี้เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงมีแต่ควายแคระ ทางฟาร์มเองเห็นว่าทุกปีที่ผ่านมามีการจัดประกวดตลอด หากปีนี้ไม่มีการจัดประกวดควายในงานก็คงจะผิดแปลกไป ทางฟาร์มจึงได้ทำการจัดประกวดควายแคระขึ้นในวันที่ 31 ม.ค. 2569 ที่จะถึงนี้ สำหรับการประกวดนั้นจะดูรูปร่างหน้าตา ซึ่งแต่ละตัวจะไม่เหมือนกัน ตัวผู้จะหัวโหนก ขาต้องสั้น ใหญ่ เน้นความอ้วนเป็นหลัก มองดูแล้วมีความน่ารัก เดินต้วมเตี้ยมๆ ใครเห็นก็อดยิ้มให้กับความน่ารักของควายไม่ได้
นายสราวุธบอกอีกว่า ปัจจุบันกระแสความนิยมเลี้ยงควายแคระมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะควายแคระเผือกนั้นมีราคาสูง ลูกออกมารูปร่างได้สัดส่วน ราคาแตะหลักล้านทันที ซึ่งควายแคระนั้นเป็นสัตว์ที่น่ารัก ใช้สถานที่เลี้ยงไม่เยอะมาก แม้แต่คนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ก็ให้ความนิยมเลี้ยงเป็นอย่างมาก ถึงแม้ไม่มีสระให้ควายได้ลงก็สามารถใช้สายยางฉีดให้ควายแทนได้ เลี้ยงง่าย มีความน่ารัก และที่ฟาร์มของเราจะมีการฝึกให้เชื่องและมีความสามารถคุกเข่าสวัสดีได้ทุกตัว
“เด็กๆ สามารถขี่หลังเล่นได้ ควายที่ราคาสูงในตลาดจะมีอยู่ 2 ประเภท คือควายแคระ และควายยักษ์ ถ้าเล็กก็ต้องเล็กที่สุด ถ้าใหญ่ก็ต้องใหญ่ที่สุด จึงจะมีมูลค่าสูง” นายสราวุธกล่าว และว่า
อย่างไรก็ตาม ปริมาณควายแคระในตลาดควายตอนนี้ขาดตลาด ผลิตลูกไม่ทันต่อความต้องการ อย่างปีที่ผ่านมาฟาร์มของตนเองมียอดจองกว่า 90 ตัว มูลค่าเฉลี่ยถ้าควายเผือกตัวละ 1 ล้านบาท ควายดำอยู่หลักแสน อย่างควายเผือกแคระเพศเมียวัย 1 เดือนเศษที่เห็นนี้อยู่ที่ราคา 1,500,000 บาท ซึ่งมีลูกค้าติดต่อมาขอซื้อเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งลูกค้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการนำควายแคระไปเลี้ยงโชว์เพื่อสร้างสีสัน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปใกล้ๆ และจับต้องได้
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อมาที่ฟาร์มได้โดยตรง SKฟาร์ม บ้านควายแคระ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทร. 08-6579-1324, 08-1995-6834