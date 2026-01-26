xs
“สตาร์ทอัพปลากดคัง” เริ่มเดินเครื่อง! ชู AI หนุน “ผู้ประกอบการเดี่ยว” รับเทรนด์ธุรกิจอนาคต

พิษณุโลก -



พิษณุโลก - เวทีเศรษฐกิจใหม่ “ปลากดคัง สตาร์ทอัพ” เริ่มเดินเครื่องชู AI หนุนผู้ประกอบการเดี่ยว (Solopreneur) รับเทรนด์ธุรกิจในอนาคต เผย Data Research คนเยือนเมืองสองแควด้วยรถยนต์ 68% เน้นมาเป็นคู่รัก 34% มุ่งเข้าร้านอาหารและคาเฟ่ 46 %


นายบวรเดช หล้าแหล่ง กรรมการผู้บริหารบริษัท ปลากดคัง สตาร์ทอัพ จำกัด เปิดเผยว่า ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา (24-25 ม.ค. 69) “ปลากดคัง" ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เชิญนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมารับฟังผู้เชี่ยวชาญนักธุรกิจต่างๆ ณ 83/311 ถ.ประชาอุทิศ อ.เมืองพิษณุโลก ให้ทราบถึงแนวโน้มธุรกิจไทยกำลังเปลี่ยนไปเป็น “ผู้ประกอบการเดี่ยว” หรือบุคคลหนึ่งก็ประกอบกิจการได้ โดยอาศัย AI เข้ามาช่วย

ซึ่ง “ปลากดคัง สตาร์ทอัพ” มีเทคโนโลยี มีระบบ คอยสนับสนุน และเชื่อว่าผู้ที่ทำธุรกิจต่อไปนี้จะต้องมีความสุขกับงาน อยู่ได้ต่อเนื่องยาวนานและมั่นคง เพราะอนาคตต่อไปนักธุรกิจคือ “ผู้ประกอบการเดี่ยว (Solopreneur)” จะต้องถูกปรับแต่งด้วย AI Co-founder หรือแพลตฟอร์มต่างๆ เข้าเติมเต็มในธุรกิจ

ล่าสุด Data Research Insight พิษณุโลก พบว่า ตัวเลขชี้ชัดถึงนักท่องเที่ยวเดินทางมาเมืองสองแควตามสัดส่วน คือ มาด้วยรถยนต์ 68% มอเตอร์ไซค์ 20% รถไฟ 16% เครื่องบิน 6% รถทัวร์ 2% แบ่งเป็นเดินทางเป็นลักษณะครอบครัว 11% มากับเพื่อน 27% มาคนเดียว 28% มากับแฟน 34%

เมื่อดูว่าแต่ละวันเดินทางไปสถานที่ใดบ้างนั้น สามารถจำแนกเป็น งานเทศกาล 4% เที่ยวพิพิธภัณฑ์ 2% เที่ยวธรรมชาติ 22% เที่ยววัด 26% และเยือนร้านอาหารและคาเฟ่ 46%


นายบวรเดช หล้าแหล่ง (ปาล์ม) เผยอีกว่า นอกจากฐานข้อมูลสำคัญต่างๆ ดังกล่าวที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจแล้ว บริษัท ปลากดคัง สตาร์ทอัพ จำกัด ยังมีกูรูด้านการตลาด ความคิดสร้างสรรค์ ไว้ถ่ายทอดมุมมองการทำธุรกิจยุคใหม่ให้สอดรับกับโลกดิจิทัล ควบคู่กับเทคโนโลยี AI ซึ่งออกแบบมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน สามารถสะท้อนภาพพิษณุโลกได้ดี “ปลากดคัง” จะเป็นศูนย์กลางความคิดใหม่ทางเศรษฐกิจ และจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตของผู้ประกอบการไทย




