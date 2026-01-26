“โรม” ไปพะเยาแต่ไม่ขึ้นศาล! ส่งทนายฟังไต่สวนคดีโดนฟ้อง 100 ล้าน ด้าน “ไอซ์” โจทก์ถอนฟ้องแล้ว

พะเยา - โรมไม่มาศาลส่งทนายรับฟังไต่สวน หลังถูก "ธรรมนัส" ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน ขณะที่คดี ‘รักชนก’ โจทก์ถอนฟ้อง แต่คู่หูแกนนำค่ายสีส้มยังลุยหาเสียงพะเยาไม่พัก
เช้าวันนี้ (26 ม.ค. 69) เวลา 09.00 น. ที่ศาลจังหวัดพะเยา มีการนัดไต่สวนมูลฟ้องนายรังสิมันต์ โรม ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในคดีที่ถูก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคกล้าธรรม (กธ.) ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายถึง 100 ล้านบาทด้วย
ล่าสุดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพะเยาว่า นายรังสิมันต์ โรม ได้มอบหมายให้ตัวแทนฝ่ายกฎหมาย (ทนายความ) เข้ารับฟังการไต่สวนมูลฟ้องแทน ไม่ได้เดินทางมาศาลด้วยตนเอง ขณะที่ในส่วนของ น.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์พรรคประชาชน ที่ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาทเช่นเดียวกันทราบข้อมูลว่าโจทก์ได้ถอนฟ้องแล้ว ส่งผลให้บรรยากาศทางคดีคลี่คลายลง
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวยืนยันว่าแม้กระบวนการในศาลจะเปลี่ยนแปลง แต่ทั้งนายรังสิมันต์ โรม และ น.ส.รักชนก ยังคงเดินหน้าภารกิจทางการเมือง ลงพื้นที่หาเสียงร่วมกับผู้สมัครพรรคประชาชนในจังหวัดพะเยาตามกำหนดการเดิม
สำหรับช่วงบ่ายวันนี้ เวลา 15.45-16.30 น. ทั้งคู่จะเดินพบปะประชาชนตามแนวถนน กสิกรไทย-สามแยกตลาดอาเขต ก่อนจะลงพื้นที่ต่อในช่วงเย็น เวลา 17.00-18.00 น. พบปะประชาชนในตำบลแม่กา และชาวมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ตลาดนัดหน้า ม.พะเยา เพื่อรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างพลังความหวังของประชาชนในพื้นที่ ท่ามกลางกระแสการเมืองที่ร้อนแรง จังหวัดพะเยายังคงเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิสำคัญที่หลายพรรครวมถึงคอการเมืองจับตาอย่างใกล้ชิด