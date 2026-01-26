หวิดสลด! รับอรุณ รถตู้รับส่งพนักงานชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อ มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย

พระนครศรีอยุธยา - หวิดสลด! รับอรุณ รถตู้รับส่งพนักงานชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อ จอดกลางสะพานถนนสายเอเชีย ขาเข้ากรุงเทพฯ ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 26+600 บนสะพานบ่อโพง เจ็บ 8 ราย คนขับชี้ไม่มีสัญญาณเตือน งานซ่อมปิดการจราจร
เวลา 05.30 น. วันนี้( 26 ม.ค.) ร.ต.อ.รุ่ง ปัญญา รอง สว.(สอบสวน) สภ.นครหลวง ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตู้ชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อ มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย เหตุเกิดบนถนนสายเอเชีย ขาเข้ากรุงเทพฯ ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 26+600 บนสะพานบ่อโพง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีการปิดการจราจรบางช่องทางเพื่อดำเนินการซ่อมแซมสะพาน จึงรีบไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ในที่เกิดเหตุบริเวณเลนกลาง พบรถบรรทุก 6 ล้อเล็ก หมายเลขทะเบียน 83-8635 ปทุมธานี จอดอยู่ในสภาพถูกชนท้ายได้รับความเสียหาย ใกล้กันพบรถยนต์ตู้สีขาว ป้ายเหลือง หมายเลขทะเบียน 30-4125 พระนครศรีอยุธยา สภาพด้านหน้าพังเสียหายอย่างรุนแรง ถุงลมนิรภัยทำงาน
ตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 8 ราย เป็นชาย 1 ราย ซึ่งเป็นคนขับรถตู้ และหญิงอีก 7 ราย เป็นผู้โดยสาร ทั้งหมดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย เจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุธยานำตัวส่งโรงพยาบาลราชธานี เพื่อให้แพทย์ตรวจรักษาอย่างละเอียด
จากการสอบสวน นายอนุพงษ์ อายุ 60 ปี คนขับรถตู้ ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุไปรับพนักงานจากอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อไปส่งที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บางปะอิน เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ รถตู้ได้พุ่งชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อที่จอดอยู่กลางเลนอย่างจัง โดยรถบรรทุกคันดังกล่าวจอดปิดท้ายเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าด้านหน้ามีการปิดการจราจรและซ่อมแซมสะพาน แต่ไม่มีการเปิดสัญญาณไฟกระพริบ หรืออุปกรณ์เตือนภัยให้ผู้ใช้ทางทราบอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ด้านนางสาวนุนารี อายุ 45 ปี พนักงานที่โดยสารมากับรถตู้ เปิดเผยว่า ตนขึ้นรถจากพื้นที่หัวหาด อำเภอบางปะหัน ส่วนผู้บาดเจ็บรายอื่นขึ้นมาจากอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ขณะเกิดเหตุไม่ได้หลับ และเห็นว่ารถตู้พุ่งชนรถบรรทุกที่จอดอยู่กลางเลนอย่างกะทันหัน ทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหลายราย
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้บันทึกภาพบริเวณจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า รถบรรทุก 6 ล้อคันดังกล่าวจอดห่างจากจุดซ่อมแซมสะพานพอสมควร ทำให้ผู้ใช้เส้นทางอาจไม่สามารถรับรู้ได้ชัดเจนว่าด้านหน้ามีการปิดการจราจร ประกอบกับเป็นช่วงเช้ามืด ทัศนวิสัยค่อนข้างจำกัด หากไม่มีการติดตั้งป้ายเตือนหรือเปิดสัญญาณไฟกระพริบอย่างชัดเจน อาจทำให้ผู้ขับขี่ไม่ทันระวังและเกิดอุบัติเหตุได้
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เตรียมเชิญตัวคนขับรถตู้และเจ้าของรถบรรทุก 6 ล้อ ซึ่งจอดไว้โดยไม่มีคนขับ มาสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือน การเปิดสัญญาณไฟกระพริบ และการจัดการปิดการจราจรบริเวณงานซ่อมแซมสะพานว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิต