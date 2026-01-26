ไม่ผิดโผ “รองอุ๊” อดีตรองนายก อบจ.ปราจีนบุรี ขึ้นแท่นว่าที่นายกฯคนใหม่เชื่อเลือกตั้งใหญ่มันแน่

ปราจีนบุรี- ไม่ผิดโผ “รองอุ๊” อดีตรองนายก อบจ.ปราจีนบุรี สายบ้านใหญ่ “วิลาวัลย์” ขึ้นแท่นว่าที่ นายก อบจ.คนใหม่หลังชาวปราจีนฯ เทคะแนให้กว่า 1แสนเสียง เชื่อมีผลต่อการเลือกตั้ง ส.ส.ในพื้นที่ที่กำลังจะมีขึ้นอย่างแน่นอน
ผู้สื่อข่าวรายงานผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ง กกต.ปราจีนบุรี ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 ม.ค.2569 ที่ผ่านมา หลัง “สจ.จอย” หรือ น.ส. ณภาภัช อัญชสาณิชมน ภรรยา สจ.โต้ง ถูกสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพจากกรณีถือหุ้นสื่อ ว่าผลการนับคะแนนจากหน่วยการเลือกตั้งทั้งหมด 786 หน่วยเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการที่เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ 22.00 น.ที่ผ่านมา
ปรากฏว่า“ รองอุ๊” หรือนายกฤษฎิ์ กษมพันธุ์ ผู้สมัครนายก อบจ.ปราจีนบุรี หมายเลข 2 มีคะแนนทั้งสิ้น 118,543 คะแนน ทิ้งนำห่างผู้มีคะแนนเป็นอันดับ 2 นายจำรูญ สวยดี หมายเลข 5 ที่ได้คะแนนรวม 51,344 คะแนนก ว่า 1 เท่าตัว ขณะที่จำนวนประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมีเพียง 59.21 %
โดย กกต.ปราจีนบุรี ได้มีการติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนติดตามการประกาศผลคะแนน ที่บริเวณหน้าหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่เวลา 18.30 น. พร้อม ถ่ายทอดสดตามเพจต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามอย่างทั่วถึง
และเมื่อทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ “รองอุ๊” หรือ นายกฤษฎิ์ กษมพันธุ์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความไว้วางใจ พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะทุ่มเททำงานเพื่อพื้นที่พร้อมระบุว่า “ วันนี้ไม่ใช่ชัยชนะของผม "กฤษฎิ์ กษมพันธุ์" แต่คือชัยชนะของพี่น้องชาวปราจีนบุรีทุกคนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ขอบคุณทุกความเชื่อมั่น ขอบคุณทุกรอยยิ้ม และทุกกำลังใจที่ส่งให้ผมตลอดเส้นทาง นับจากนาทีนี้... ไม่มีเบอร์ ไม่มีสีเสื้อ มีแต่ "เราชาวปราจีนบุรี"
สำหรับ “รองอุ๊” หรือ นายกฤษฎิ์ กษมพันธุ์ ปัจจุบันอายุ 51 ปี จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 35 และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 51 (นรต.51) เพื่อนในวงการมักเรียกว่า “ผู้กองอุ๊”ก่อนจะได้รับเลือกตั้งเป็นว่าที่นายก อบจ.ปราจีนบุรี กฤษฎิ์ กษมพันธุ์ เคยดำรงตำแหน่ง รองนายก อบจ.ปราจีนบุรี สมัยที่ นายสุนทร วิลาวัลย์ หรือโกทร เป็น นายก อบจ.ปราจีนบุรี
และยังอยู่ในแวดวงการเมืองมานาน อีกทั้งยังเป็นรุ่นพี่ของ “สจ.โต้ง” หรือ นายชัยเมศร์ สิทธิสนิทพงศ์ ที่ถูกยิงเสียชีวิต จึงรู้จักมักคุ้นกับ “สจ.จอย” หรือ น.ส.ณภาภัช อัญชสาณิชมน สมัยที่ยังอยู่กับโกทร เป็นอย่างดี
ส่วนการเลือกตั้งนายก อบจ.ปราจีนบุรี ในครั้งนี้ “รองอุ๊” ได้ลงสมัครในนามอิสระ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองไหน แต่ภาพจำของคนปราจีนฯ ส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าเขาเป็นคนของบ้านใหญ่ “วิลาวัลย์” ซึ่งผลการเลือกตั้งนายก อบจ.ปราจีนบุรี ในครั้งนี้จึงน่าจะมีผลต่อการเลือกตั้ง สส. ที่กำลังจะมีขึ้นไม่มากก็น้อยและอาจส่งผลถึงการต่อสู้กับผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยที่จะเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอน