"ธรรมนัส" นำทัพพรรคกล้าธรรมขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่เชียงใหม่ ชูนโยบายท้องถิ่นนิยมอ้อนขอคะแนนเสียง

เชียงใหม่ - "ธรรมนัส" ยกทัพพรรคกล้าธรรมลุยหาเสียงเชียงใหม่ จัดเวทีปราศรัยใหญ่ ขอคะแนนสนับสนุนผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, ลำปาง โดยมีประชาชนร่วมฟังจำนวนมาก ชูนโยบายท้องถิ่นนิยม แก้น้ำท่วม เพิ่มราคาพืชผลเกษตร เผยคาดหวัง ส.ส.เขตทั่วประเทศเกิน 50 ที่นั่ง
ช่วงเย็นวันที่ 25 ม.ค. 69 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พรรคกล้าธรรมเปิดเวทีปราศรัยใหญ่หาเสียงในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรค และนางปวีณา หงสกุล ขึ้นเวทีปราศรัย ท่ามกลางประชาชนผู้สนับสนุนนับหมื่นที่เข้าร่วมรับฟัง
ทั้งนี้ ร้อยเอก ธรรมนัสได้ขอโอกาสให้ผู้สมัครของพรรคทั้ง 10 เขตในเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือได้เข้าไปทำงานพัฒนาบ้านเกิด พร้อมสู้ศึกครั้งนี้แบบทุบหม้อข้าว หม้อแกงเพื่อคว้าชัยชนะในวันที่ 8 ก.พ. 69 โดยร้อยเอก ธรรมนัสได้กล่าวอ้อนขอคะแนนเสียงจากชาวเหนือ โดยชูนโยบาย “ท้องถิ่นนิยม” และเน้นย้ำว่าที่ผ่านมาเชียงใหม่มี ส.ส.ครบทุกเขต แต่กลับขาดคนที่มีอำนาจตัดสินใจในระดับรัฐมนตรีมาผลักดันงบประมาณ การเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นการต่อสู้ของสองสี เลือกตั้งครั้งนี้จึงขอโอกาสพรรคกล้าธรรมสีเขียว เพื่อเข้ามา “เปลี่ยนเชียงใหม่” ด้วยนโยบายที่จับต้องได้จริง ทั้งการแก้ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้ และราคาพืชผลทางการเกษตร โดยอาศัยความเป็นคนเหนือเลือดเดียวกันมาพัฒนาพื้นที่ให้เจริญรุ่งเรือง
นอกจากนี้ ร้อยเอก ธรรมนัสยังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า จากการลงพื้นที่และจัดเวทีปราศรัยได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดี ทั้งเวทีที่จังหวัดเชียงราย ที่พะเยา เพราะประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลง โดยเวทีต่อไปจะจัดที่ลำปาง จากนั้นจะไปทางอีสานและกลับมาที่สุโขทัย ก่อนที่จะไปลุยเวทีที่ภาคใต้ต่อไป ซึ่งมาถึงตอนนี้ยังมั่นใจว่าพรรคกล้าธรรมจะเป็นทางเลือกใหม่ที่แข็งแกร่งใน 8 จังหวัดภาคเหนือ และคาดการณ์ว่าจะสามารถกวาดที่นั่ง ส.ส.เข้าสู่สภาฯ ได้ถึง 50 ที่นั่งบวกลบ โดยเฉพาะนโยบายแก้ปัญหาด้านการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนเหนือเกือบ 90% คือเกษตรกร และหวังว่าประชาชนจะให้โอกาสตนและผู้สมัคร ส.ส.กล้าธรรมเข้าไปแก้ไขปัญหาให้