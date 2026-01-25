ฮือฮา! พบ “แร้งสีน้ำตาลหิมาลัย” 2 ตัว ลงหากินริมคลองชลประทาน บ้านนากระแส คาดอพยพจากต่างแดน

เพชรบุรี - ชาวบ้านฮือฮา พบแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย 2 ตัว ลงกินซากงูและซากอีกา บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน พื้นที่ ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด ผู้พบเห็นคาดเป็นนกอพยพจากต่างประเทศ พร้อมขอประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบเห็นเพิ่ม
วันนี้( 25 ม.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ น้องเบ้นช์ นพพร ทองดี ได้พบเห็นนกแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย จำนวน 2 ตัว ลงหากินซากงูและซากอีกา บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน พื้นที่ใกล้บ้านนากระแส ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด
จากการสังเกต ลักษณะของนกทั้งสองตัวมีขนาดใหญ่ สีขนออกน้ำตาลเข้ม เข้าข่ายเป็น แร้งสีน้ำตาลหิมาลัย (Himalayan Griffon) ซึ่งเป็นนกนักล่าซากขนาดใหญ่ และพบได้ยากในประเทศไทย โดยผู้พบเห็นคาดว่าอาจเป็นนกที่อพยพเข้ามาจากต่างประเทศตามฤดูกาล
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นนกแร้งหรือสัตว์ป่าคุ้มครองในพื้นที่ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วนพิทักษ์สัตว์ป่า 1362 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดูแลตามขั้นตอนต่อไป
ขอบคุณข้อมูล ภาพ: นพพร ทองดี