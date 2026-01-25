“ชวน” หาเสียงช่วยผู้สมัคร ปชป.เขต 1 เมืองอุบลฯ ชูนโยบายเบี้ยคนชรา 1,000 บาท

อุบลราชธานี - “ชวน หลีกภัย” นายกรัฐมนตรีสองสมัย และเป็นแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ชูนโยบายสานต่อเบี้ยยังชีพคนชราที่นายชวนเคยผลักดันนโยบายนี้จนสำเร็จและทุกรัฐบาลใช้มา
นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและเป็นแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี หาเสียงช่วยนายธนพร สมศรี ผู้สมัครของพรรคหมายเลข 7 ที่ลานเสาเฉลียงตลาดนิกรธานี ตรงข้ามห้างบิ๊กซีอุบลราชธานี มีประชาชนให้การต้อนรับทักทายและขอถ่ายเซลฟี ซึ่งนายชวนยิ้มอย่างอารมณ์ดีจากการต้อนรับของประชาชน
พร้อมได้ขึ้นเวทีกล่าวปราศรัยตอนหนึ่งถึงนโยบายด้านสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นนโยบายที่ตนเองมีส่วนริเริ่มผลักดันในอดีต และยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความตั้งใจ ที่จะสานต่อและพัฒนาให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา 1,000 บาท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้ดีขึ้นอีก
สำหรับนายชวน หลีกภัย ก่อนมาหาเสียงที่ลานเสาเฉลียง นายชวนได้ไปหาเสียงช่วยนายธนพรที่ตลาดน้อยและตลาดใหญ่เทศบาลนครอุบลราชธานี ส่วนนายธนพร หรืออาจารย์อ๋อ สมศรี ถือเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ของเขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำเนิด อดีตเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และเคยเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ