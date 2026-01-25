“ชวน”ลุยเมืองช้างหาเสียงช่วยผู้สมัคร ส.ส. “ปชป.”สุรินทร์ 8 เขต ชูความสำเร็จพรรคในอดีต ชาวบ้านต้อนรับอบอุ่น

สุรินทร์- “ชวน หลีกภัย” บุกเมืองช้างช่วยผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ 8 เขต ลุยหาเสียงบริเวณตลาดไนท์บาร์ซ่า เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ชูความสำเร็จนโยบายพรรคที่ผ่านมา วอนประชาชนชาวสุรินทร์และทั่วประเทศร่วมกันต่อต้านการทุจริตซื้อเสียงจะได้นักการเมืองและรัฐบาลที่ดีขึ้น โดยได้รับการต้อนรับจากชาวสุรินทร์อย่างอบอุ่น แฟนคลับรุ่นดึกแห่เซลฟีคึกคัก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 24 ม.ค.69 นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้สมัคร สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อมด้วย นายอัมพร พินะสา รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคอีสาน ลงพื้นที่ปราศรัยหาเสียงช่วยผู้สมัคร ส.ส.สุรินทร์ พรรคปชป. ทั้ง 8 เขตเลือกตั้ง
โดยได้เข้าสักการะอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม-เจ้าเมืองสุรินทร์คนแรก) จากนั้นนำผู้สมัคร ส.ส. สุรินทร์ พรรค ปชป. ทั้ง 8 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย เขต 1 ดร.ดำเกิง โถทอง เบอร์ 2 ,เขต 2 นายมานพ แสงดำ เบอร์ 6 , เขต 3 นายสุริยะ บัวบาน เบอร์ 5 , เขต 4 นายยรรยง ผิวอ่อน เบอร์ 6 , เขต 5 นายภูมิสิน การะเวก เบอร์ 6 , เขต 6 นายพัฑฒิณัฐ สุตวณิชย์ เบอร์ 6 , เขต 7 นายทวีศักดิ์ ยงยิ่งยืน เบอร์ 2 และ เขต 8 นายไพบูลย์ ศิริมา เบอร์ 7 ขึ้นรถแห่ไปตามถนนทักทายพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ และลงจุดปราศรัยที่บริเวณตลาดไนท์บาร์ซ่า เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
นายชวน หลีกภัย เน้นปราศรัยในเรื่องการต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียงและนโยบายของพรรคที่เคยเป็นผู้ริเริ่มทำมาก่อนและนโยบายที่จะทำต่อไป หลังปราศรัยนายชวน ได้ลงเดินทักทายบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่เดินจับจ่ายซื้อของภายในตลาดไนท์บาร์ซ่า ซึ่งมีประชาชนมาขอถ่ายรูปและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ก่อนเดินทางไปช่วยผู้สมัคร สส.ที่ จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป
นายชวน หลีกภัย กล่าวว่า ตนได้เดินทางออกหาเสียงช่วยผู้สมัครฯ ปชป. มาตั้งแต่ จ.สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ แล้วจะไปจบที่อุบลราชธานี การลงพื้นที่เพื่อปราศรัยพบปะกับพี่น้องชาวสุรินทร์ในวันนี้ เพื่อขอคะแนนเสียงให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เลือกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งในระบอบบัญชีรายชื่อและผู้สมัครในระบบเขต ก็หวังว่าในบัญชีระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 27 พี่น้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคงจะให้คะแนนดีขึ้นกว่าในอดีต แต่สำหรับแบบเขตนั้นพูดตรงไปตรงมา ไม่แน่ใจว่าจะได้เขตไหนบาง
อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณที่ผ่านมาพี่น้อง ชาวบ้านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทำโครงการในหลายเรื่อง ที่อยู่ในภาคนี้และเป็นจังหวัดใหญ่ ก็มีโครงการหลายเรื่องที่ได้ประโยชน์ เช่น โครงการเบี้ยผู้สูงอายุ พี่น้อง ที่สุรินทร์ ได้รับเป็นแสนๆคน แล้วเรื่องของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเด็กๆได้เรียนเป็นจำนวนมาก สุรินทร์ได้พัฒนาก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก ขออย่างเดียวในขณะนี้ คิดว่าทำอย่างไรระบบการเมืองสุจริตในทุกระดับตั้งแต่การเมืองท้องถิ่น ขึ้นมาถึงระดับชาติ ทำอย่างไรการเมืองจะสุจริตขึ้น โดยไม่ใช้เงินซื้อเสียง
ดังนั้นถ้าพี่น้องชาวสุรินทร์ และภาคอีสานร่วมกันกับพี่น้องทั่วประเทศ ร่วมกันต่อต้านการทุจริตซื้อเสียง แล้วเราจะได้การเมืองที่ดีขึ้น เราจะได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่สุจริต ปัญหาต่างๆที่เลวร้ายเป็นขวากหนามก็จะหมดไป
มั่นใจว่า นโยบายพรรคที่ออกมาจะถูกใจประชาชนมากน้อยหรือไม่ ตนคิดว่าน้อยพรรคการเมือง ที่จะมีผลงานเหมือนพรรคประชาธิปัตย์ อย่างวันนี้พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ได้เบี้ยผู้สูงอายุเป็นแสนๆ คน ประชาธิปัตย์เป็นคนทำ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเรามองปัญหาผู้สูงอายุก่อนคนอื่น ก็ชัดเจน หากนายอภิสิทธิ์ ได้เป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลก็จะเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาท รวมไปถึงเรื่องของการศึกษา เรื่องของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งมีเด็กทั่วประเทศได้เรียนหนังสือกว่า 7 ล้านกว่าคน
ที่สำคัญก็ขอวิงวอนพี่น้องประชาชนร่วมกันสร้างการเมืองให้สุจริต ตั้งแต่ต้นการเลือกตั้ง ไปจนถึงการบริหารจัดการ ฝากข้าราชการทุกระดับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อย่ารับใช้การเมืองที่ทุจริต อย่ารับใช้การเมืองที่ทุจริต ขอให้รับใช้ประเทศชาติบ้านเมือง ถ้ารักชาติบ้านเมือง ขอให้เราไม่ทุจริต ไม่โกง ตนเชื่อว่าประเทศไทยก็จะพัฒนาและก้าวหน้าโดยไม่แพ้ใคร
ต่อคำถามที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่เข้าร่วมกับพรรคที่เป็นสีเทานั้น นายชวน ตอบ พียงสั่นๆว่า “ตนขออนุญาตให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้ตอบครับ”