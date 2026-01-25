ลพบุรีจัดแรลลี่แต่งชุดไทยไหว้พระดี ครั้งที่ 9 กระตุ้นท่องเที่ยว–ประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ ครั้งที่ 38

ลพบุรี - จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สโมสรโรตารี่พระรามศวรลพบุรี จัดการแข่งขันแรลลี่ “แต่งชุดไทยไหว้พระดี” ครั้งที่ 9 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 38 สร้างสีสันดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่
วันนี้( 25 ม.ค.) บริเวณหน้าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถแรลลี่ โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันต่างแต่งกายด้วยชุดไทย ร่วมประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 38 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานใกล้เคียง
สำหรับการแข่งขันแรลลี่ครั้งนี้ ใช้เส้นทางจากจุดเริ่มต้นบริเวณหน้าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี โดยตลอดเส้นทางผู้เข้าแข่งขันจะต้องร่วมกิจกรรมตามจุดอาร์ซี (RC) และถ่ายภาพเซลฟี่กับทิวทัศน์ริมแม่น้ำลพบุรี เพื่อนำมาร่วมประกวดและชิงรางวัลหลังเข้าเส้นชัย
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยก่อนปล่อยขบวนรถ ผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานได้ร่วมกันรำวงในเพลง “นุ่งโจงห่มสไบ” ซึ่งเป็นเพลงประจำงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง