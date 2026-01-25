ชาวปราจีนฯ ทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ.คนใหม่หลัง “นายก จอย” พ้นตำแหน่ง

ปราจีนบุรี- ชาวปราจีนฯ ทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ.คนใหม่ หลัง “นายก จอย” พ้นตำแหน่งจากเหตุมีลักษณะต้องห้าม คาดรู้ผลเบื้องต้นค่ำวันนี้
จากกรณีจังหวัดปราจีนบุรี ได้ออกประกาศจังหวัดลงวันที่ 2 ธ.ค. 2568 วินิจฉัยให้ “ณภาภัช อัญชสาณิชมน” สิ้นสุดสมาชิกภาพจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 เนื่องจากเคยมีรายชื่อเป็นผู้เริ่มก่อตั้งและผู้ถือหุ้นบริษัทสื่อ ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ส่งผลให้สมาชิกภาพสิ้นสุดย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 2567
และคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.ปราจีนบุรี ได้เปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวในช่วงปลายปี 2568 พร้อมกำหนดให้จัดการเลือกตั้งในวันที่ 25 ม.ค.2569
โดยมีสมัครทั้จำนวนทั้งสิ้น 5 คนประกอบด้วย หมายเลข 1 นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ ,หมายเลข 2 นายกฤษฎิ์ กษมพันธุ์, หมายเลข3 นายคณิณพัชญ์ อัมพุชศศิภัณ, หมายเลข 4 นายอำไพ กองมณี และหมายเลข 5 นายจำรูญ สวยดี นั้น
วันนี้ ( 25 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่ 24 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี ว่าคึกคักตั้งแต่เวลา 08.00 น.ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดเลือกตั้ง ได้เริ่มเข้ามาเตรียมความพร้อมในการเปิดให้ประชาชนได้หย่อนบัตรลงคะแนนเสียง
โดยมี นายกฤษฎิ์ กษมพันธุ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ผู้สมัครหมายเลข 2 ที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง พร้อมกับประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่เวลา 08.05 น.และหนังหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบเลือกตั้งแล้วเสร็จได้เดินทางกลับในทันที
ทั้งนี้ภายในจุดบริการเลือกตั้งดังกล่าว กกต.ปราจีนบุรี ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยตลอดทั้งวัน และจะเปิดให้ชาวปราจีนบุรีได้มาใช้สิทธิถึงเวลา 17.00 น. ก่อนที่จะปิดหีบนับคะแนน เพื่อประกาศผลการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีให้ทราบต่อไป
ส่วนบรรยากาศโดยรวมในพื้นที่พบว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง