xs
xsm
sm
md
lg

ชาวปราจีนฯ ทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ.คนใหม่หลัง “นายก จอย” พ้นตำแหน่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




ปราจีนบุรี- ชาวปราจีนฯ ทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ.คนใหม่ หลัง “นายก จอย” พ้นตำแหน่งจากเหตุมีลักษณะต้องห้าม คาดรู้ผลเบื้องต้นค่ำวันนี้ 

 

จากกรณีจังหวัดปราจีนบุรี ได้ออกประกาศจังหวัดลงวันที่ 2 ธ.ค. 2568 วินิจฉัยให้ “ณภาภัช อัญชสาณิชมน” สิ้นสุดสมาชิกภาพจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 เนื่องจากเคยมีรายชื่อเป็นผู้เริ่มก่อตั้งและผู้ถือหุ้นบริษัทสื่อ ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ส่งผลให้สมาชิกภาพสิ้นสุดย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 2567

และคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.ปราจีนบุรี ได้เปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวในช่วงปลายปี 2568 พร้อมกำหนดให้จัดการเลือกตั้งในวันที่ 25 ม.ค.2569 
โดยมีสมัครทั้จำนวนทั้งสิ้น 5 คนประกอบด้วย หมายเลข 1 นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ ,หมายเลข 2 นายกฤษฎิ์ กษมพันธุ์, หมายเลข3 นายคณิณพัชญ์ อัมพุชศศิภัณ, หมายเลข 4 นายอำไพ กองมณี และหมายเลข 5 นายจำรูญ สวยดี นั้น



วันนี้ ( 25 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่ 24 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี ว่าคึกคักตั้งแต่เวลา 08.00 น.ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดเลือกตั้ง ได้เริ่มเข้ามาเตรียมความพร้อมในการเปิดให้ประชาชนได้หย่อนบัตรลงคะแนนเสียง


โดยมี นายกฤษฎิ์ กษมพันธุ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ผู้สมัครหมายเลข 2 ที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง พร้อมกับประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่เวลา 08.05 น.และหนังหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบเลือกตั้งแล้วเสร็จได้เดินทางกลับในทันที

ทั้งนี้ภายในจุดบริการเลือกตั้งดังกล่าว กกต.ปราจีนบุรี ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยตลอดทั้งวัน และจะเปิดให้ชาวปราจีนบุรีได้มาใช้สิทธิถึงเวลา 17.00 น. ก่อนที่จะปิดหีบนับคะแนน เพื่อประกาศผลการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีให้ทราบต่อไป

ส่วนบรรยากาศโดยรวมในพื้นที่พบว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง








ชาวปราจีนฯ ทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ.คนใหม่หลัง “นายก จอย” พ้นตำแหน่ง
ชาวปราจีนฯ ทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ.คนใหม่หลัง “นายก จอย” พ้นตำแหน่ง
ชาวปราจีนฯ ทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ.คนใหม่หลัง “นายก จอย” พ้นตำแหน่ง
ชาวปราจีนฯ ทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ.คนใหม่หลัง “นายก จอย” พ้นตำแหน่ง
ชาวปราจีนฯ ทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ.คนใหม่หลัง “นายก จอย” พ้นตำแหน่ง
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น