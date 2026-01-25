หอการค้าอุดรฯ ชี้ “ลิซ่า” ฟีเวอร์! ปลุกท่องเที่ยวทะเลบัวแดงคึกคัก เดินหน้าต่อยอดไอศกรีม 3D-E-Postcard สร้างมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน

อุดรธานี - กระแสการโปรโมตการท่องเที่ยวโดยศิลปินระดับโลก “ลิซ่า มโนบาล” สร้างแรงสะเทือนให้ “ทะเลบัวแดง” ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยวมากกว่าเดิมล่าสุดหอการค้าอุดรธานีเล็งต่อยอดไอศกรีม 3D-E-Postcard สร้างมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน
นายกัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า กระแสของลิซ่าถือเป็นพลังสำคัญที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี แม้จะมีทั้งเสียงชื่นชมและข้อวิพากษ์วิจารณ์ แต่ในมุมมองของภาคเอกชน มองว่านี่คือ “โอกาส” ในการต่อยอดสู่การสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่
“ต้องยอมรับว่ากระแสของลิซ่ามีพลังสูงมาก ทำให้ชื่อของทะเลบัวแดง อุดรธานี ถูกกล่าวถึงในวงกว้าง ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ สิ่งสำคัญคือการนำกระแสดังกล่าวมาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่แค่การมาเที่ยวแล้วถ่ายรูปกลับไป แต่ต้องทำให้เกิดการใช้จ่ายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน” นายกัณฑ์พงศ์กล่าว
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีระบุว่า หลังเกิดกระแสดังกล่าว หอการค้าได้ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี เดินหน้าพัฒนาแนวคิดเพิ่มมูลค่าแหล่งท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว หนึ่งในไฮไลต์คือการพัฒนา Bloommory Ice Cream 3D ไอศกรีมศิลปะรูปดอกบัวแดง ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของทะเลบัวแดง ทั้งด้านความสวยงามและรสชาติ เพื่อสร้างความแตกต่างและจุดจดจำให้กับสินค้าในพื้นที่
นอกจากนี้ ยังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาต่อยอดผ่านแนวคิด E-Postcard เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพคู่กับทุ่งบัวแดงในบรรยากาศสวยงาม แล้วส่งต่อความประทับใจผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันที เสมือนเป็นการเชื่อมโยงแรงบันดาลใจจากกระแสระดับโลก เข้ากับประสบการณ์ท่องเที่ยวและสินค้าในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
“แนวคิดนี้ไม่เพียงเพิ่มสีสันให้การท่องเที่ยว แต่ยังช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อย และกระจายประโยชน์ไปสู่ชุมชนรอบทะเลบัวแดงอย่างยั่งยืน ถือเป็นบทพิสูจน์ว่า หากบริหารจัดการกระแสความนิยมอย่างเหมาะสม ก็สามารถเปลี่ยนการรับรู้ให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจ และยกระดับการท่องเที่ยวอุดรธานีในระยะยาวได้” นายกัณฑ์พงศ์กล่าวทิ้งท้าย