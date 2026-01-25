คนท่าขี้เหล็กผวาอีก! แก๊งลักพาตัวรีดค่าไถ่ระบาดซ้ำ คาดพวกสแกมเมอร์-อาทิตย์เดียวอุ้มแล้ว 2

ท่าขี้เหล็ก-เผยคนชายแดนท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ติดกับแม่สายกลับมาผวา หลังเหตุอุ้มหายกลับมาระบาด รอบสัปดาห์โดนแล้ว 2 ราย เจ้าหน้าที่ยังตามหาตัวไม่เจอ คาดซ้ำรอยปี 2566 ที่แก๊งสแกมเมอร์อาระวาดอุ้มคนเรียกค่าไถ่ คนจ่ายรอดคนเบี้ยวหาย
MeKong News - မဲခေါင်သတင်း ใน จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา รายงานว่าในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ม.ค.2569 นี้ ได้เกิดเหตุลักพาตัวบุคคลในตัวเมืองท่าเหล็ก รัฐฉานตะวันออก ติดกับ อ.แม่สาย จ.เชียงราย หลายครั้ง โดยรายแรกเกิดขึ้นกับหญิงวัย 40 ปี ถูกลักพาตัวไปบริเวณใกล้ร้านชเว เดอะโฮมบิวดิ้งสันทราย เมื่อเช้าวันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา ปัจจุบันเจ้าหน้าที่เมียนมาอยู่ระหว่างการสืบสวนและยังหาตัวผู้ที่ถูกลักพาตัวไม่พบ อีกรายเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ม.ค.ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงวันโดยมีชายจำนวน 1 คน ชาวบ้านสันทรายถูกชายจำนวน 4 คน ลักพาตัวออกไปจากบ้าน
ทั้งนี้ จ.ท่าขี้เหล็ก เคยเกิดกรณีการลักพาตัวหลายครั้งเมื่อปี 2566 โดยเกิดขึ้นทั้งการลักพาตัวไปแบบเงียบๆ และใช้อาวุธปืนบุกร้านค้าเพื่อชิงตัวบุคคลไป บางครั้งบุกเข้าไปในบ้านหรือปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนถนนตลาดอาข่าก่อนจะอุ้มบุคคลหายตัวไปหลายราย ซึ่งในปีดังกล่าวผู้ที่ถูกลักพาตัวหลายคนได้รับการปล่อยตัวออกมาหลังจากมีการจ่ายเงินให้กับขบวนการหรือแก๊งลักพาตัว แต่หลายรายก็เสียชีวิตเพราะถูกฆ่า คดีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือแก๊งสแกมเมอร์ที่มีการวางกลุ่มคนเพื่อลักพาตัวอย่างเป็นระบบ
"ได้ข่าวว่ามีคนสวมหน้ากากจอดรถแล้วอุ้มพาคนไป ทำให้ตํารวจกําลังปิดกั้นเมืองทั้งเมืองเพื่อการค้นหา ชายคนหนึ่งถูกลักพาตัวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนใน Tonnya field ใกล้โรงแรม 1G1 เมื่อแก๊งคนจีนเข้ามาในเมืองเราก็มักจะได้ยินการลักพาตัวแบบนี้ ฉันได้ยินมาว่าพวกแก๊งเหล่านี้ได้กลับมาในเมืองท่าขี้เหล็กอีกครั้งหนึ่งแล้ว" ชาวพื้นเมือง ท่าขี้เหล็กคนหนึ่งกล่าว
รายงานข่าวแจ้งว่าจากปัญหาแก๊งสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาทำให้ตั้งแต่ปี 2568 ทางรัฐบาลไทยได้งดส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง กระแสไฟฟ้า และอินเตอร์เน็ตไปยังประเทศเมียนมาจำนวน 5 จุด ซึ่งรวมถึง จ.ท่าขี้เหล็ก ดังกล่าวด้วย.