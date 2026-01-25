กระแส “ลิซ่า” ฟีเวอร์แรงไม่หยุด! นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นแห่ต่อคิวตี 4 จองเรือชมทะเลบัวแดงอุดรฯ คึกคักรับต้นปี

อุดรธานี– กระแสการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังศิลปินระดับโลก “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล” ปรากฏในภาพท่องเที่ยวและถ่ายภาพท่ามกลางทะเลบัวแดง จ.อุดรธานี ของ ททท. สร้างแรงกระเพื่อมบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะญี่ปุ่นเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
เช้าวันนี้(25ม.ค.)บรรยากาศบริเวณท่าเรือหนองหานเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง พบว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาต่อคิวจองตั๋วลงเรือตั้งแต่เวลาประมาณ ตี 4 เพื่อรอชมทะเลบัวแดงในช่วงเวลาที่บัวบานสวยงามที่สุด โดยในจำนวนนี้มี นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น เดินทางมาเป็นกลุ่ม เข้าคิวรอเรือร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวไทย สะท้อนกระแสความนิยมที่ขยายวงกว้างสู่ต่างประเทศ
ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวในพื้นที่ ระบุว่า หลังภาพของลิซ่าเผยแพร่ออกไป ยอดจองเรือเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะรอบเช้ามืดซึ่งเต็มอย่างรวดเร็ว หลายวันต้องจำกัดจำนวนเที่ยวเรือให้สอดคล้องกับมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวรายหนึ่ง เปิดเผยว่า ติดตามผลงานของลิซ่ามาโดยตลอด และรู้จักทะเลบัวแดงจากภาพถ่ายที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย จึงตั้งใจเดินทางมาชมด้วยตาตนเอง พร้อมยอมรับว่าบรรยากาศยามเช้ามีความสวยงามและคุ้มค่ากับการตื่นตั้งแต่เช้ามืด
ทั้งนี้ กระแส “ลิซ่า” ไม่เพียงช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ทั้งธุรกิจเรือนำเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และสินค้าชุมชนโดยรอบ ขณะที่จังหวัดอุดรธานีคาดว่าการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงจะยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลนี้