นักแสวงบุญหลั่งไหลพิชิตรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏด สุดยอดศรัทธาเขียนขอพรที่ผ้าแดง

จันทบุรี- นักแสวงบุญหลั่งไหลพิชิตรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ระหว่าง 19 ม.ค. – 19 มี.ค. 2569 สุดยอดศรัทธาเขียนขอพรที่ผ้าแดง
"เพจบอกข่าวจันทบุรี" เผยภาพบรรยากาศการแสวงบุญของประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเพื่อขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง บนยอดเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี หลังอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ได้เปิดให้ขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทเป็นวันแรกตั้งแต่ 19 ม.ค.2569 เป็นต้นมาว่า จนถึงวันนี้ยังคงมีประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเดินทางมานมัสการและชื่นชมความงดงามของยอดเขาคิชฌกูฏ อย่างเนื่องแน่น
โดบนักแสวงบุญจำนวนมากต่างมุ่งมั่นพิชิต รอยพระพุทธบาท บนยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ ด้วยความเชื่อว่าเมื่อสามารถเดินทางขึ้นไปถึงจุดสูงสุดและได้กราบสักการะรอยพระพุทธบาทแล้ว จะเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และการงาน ถือเป็นบทพิสูจน์พลังแห่งศรัทธาและความเพียรพยายามของผู้แสวงบุญ
และหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญซึ่งถือเป็น สุดยอดของการขึ้นเขาคิชฌกูฏ คือ การได้เขียนคำอธิษฐานขอพรลงบน ผ้าแดง และนำไปผูกถวาย ณ บริเวณที่กำหนด ซึ่งนักแสวงบุญเชื่อกันว่าเป็นการตั้งจิตอธิษฐานด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จ สมหวัง และมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ได้จัดระเบียบและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย การแพทย์ และการคมนาคมอย่างเข้มงวด พร้อมจัดให้มีจุดบริการและร้านค้าสวัสดิการตลอดเส้นทางขึ้น–ลงเขา มีเครื่องดื่ม น้ำดื่ม กาแฟ รวมถึงอาหารรองท้อง เช่น มาม่า โจ๊ก และไข่ลวก เพื่อช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าของนักแสวงบุญตลอดการเดินทาง
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังได้แนะนำให้นักแสวงบุญเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ ยาดม, ไม้เท้า สำหรับช่วยพยุงตัวในเส้นทางลาดชัน, พัดลมมือถือ เพื่อลดความร้อน รวมถึงรองเท้าที่เหมาะสม น้ำดื่ม และยาประจำตัว และหากมีอาการอ่อนเพลีย หน้ามืด หรือไม่สบาย ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการทันที
นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือให้นักแสวงบุญ เตรียมเงินสดหรือเหรียญติดตัวมาสำหรับร่วมทำบุญ และใช้จ่ายตามจุดบริการต่าง ๆ เนื่องจากพื้นที่บนเขาบางจุด สัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตมีจำกัด อาจไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันหรือการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
สำหรับ รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ หรือ “พระบาทพลวง” ตั้งอยู่บนยอดเขาคิชฌกูฏ อ.เขาคิชฌกกูฏ จ.จันทบุรี มีลักษณะเป็นรอยคล้ายรอยพระพุทธบาทประทับอยู่บนแผ่นหิน เชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนาน โดยอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จะเปิดให้เข้าชมและนมัสการกราบไหว้ขอพรได้จนถึงวันที่ 19 มี.ค.2569
โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร สามารถใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท หรือมอเตอร์เวย์บางปะกง–ชลบุรี–จันทบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4–5 ชั่วโมง จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดพลวง ซึ่งเป็นจุดจอดรถและขึ้นรถบริการสู่เขาคิชฌกูฏ
ส่วนค่าใช้จ่ายในการขึ้นไปกราบไหว้ขอพร รอยพระพุทธบาท บนยอดเขาพลวงนั้น ค่าบริการรถรับส่งขึ้น–ลงเขา (ไป–กลับ) อยู่ที่ประมาณ 200 บาทต่อคน และค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติฯ ผู้ใหญ่ 40 บาท และเด็ก 20 บาท