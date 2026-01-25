เขาค้อเงินสะพัดหลายร้อยล้าน-ที่พักเต็มเกือบ 100% ขาร็อกทั่วไทยแห่ร่วมงานดนตรี Rock Mountain 2026

เพชรบูรณ์ - คืนเดียวทำเงินสะพัดหลายร้อยล้าน ที่พักเขาค้อ-อำเภอใกล้เคียงเกือบเต็ม 100%..หลังนักท่องเที่ยว-แฟนเพลงศิลปินร็อกแถวหน้าเมืองไทยไม่ต่ำกว่า 30,000 คน แห่ร่วมงานเทศกาลดนตรี Rock Mountain 2026
เทศกาลดนตรีร็อกฤดูหนาวระดับประเทศ “Rock Mountain 2026” ซึ่งบริษัท จีเอ็มเอ็ม โชว์ (GMM SHOW) จัดขึ้นคืนที่ผ่านมา(24 ม.ค. 69) ณ Jolly Land อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ท่ามกลางภูเขาและอากาศหนาวเย็นที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ คึกคักเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว-แฟนเพลงจากทั่วประเทศที่หลั่งไหลเข้าร่วมงานกว่า 3 หมื่นคน
ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้าพื้นที่จัดงานตั้งแต่ช่วงเที่ยงวัน เพื่อแลกรับสายรัดข้อมือ-เลือกซื้อสินค้า Official Merchandise ก่อนที่ประตูทางเข้างานจะเปิดต้อนรับผู้ชมในช่วงเวลา 13.00 น. และเริ่มการแสดงตั้งแต่เวลา 17.00 น. บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน คึกคัก การตกแต่งเวทีอย่างอลังการ โดยมีเขา “ผาตัด” เป็นแบ็กกราวด์ รวมทั้งอัฐฒจันทร์เนินธรรมชาติ ผสมผสานกับแสง สี เสียง และเอฟเฟกต์ อย่างอลังการ
สำหรับ Rock Mountain 2026 ปีนี้ จัดเต็มด้วยทัพศิลปินร็อกและป๊อปร็อกแถวหน้าของประเทศ เปิดตัวด้วย JOEY PHUWASIT ตามด้วย KLEAR จากนั้นบรรดาศิลปินร็อกชั้นนำระดับประเทศก็ทยอยกันขึ้นสร้างความสนุกสนานแก่ชาวร็อกเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น BIG ASS,RETROSPECT, POTATO, TAITOSMITH, THREE MAN DOWN , LITTLE JOHN, SILLY FOOLS และ SWEET MULLET ที่ขนบทเพลงฮิตมาร่วมสร้างความมันตลอดค่ำคืน กลางสายหมอกและอุณหภูมิต่ำของเขาค้อราว 16 องศาเซลเซียส กลายเป็นอีกหนึ่งภาพจำของเทศกาลดนตรีร็อกฤดูหนาวที่แฟนเพลงรอคอย
ด้านมาตรการและความปลอดภัย ผู้จัดงานได้กำหนดกฎระเบียบอย่างเข้มงวด เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ห้ามนำสิ่งของต้องห้ามเข้าพื้นที่จัดงาน เช่น อาวุธ วัตถุมีคม วัตถุไวไฟ สารเสพติดทุกชนิด กัญชา บุหรี่ไฟฟ้า ขณะเดียวกัน ภายในพื้นที่ชมคอนเสิร์ตยังมีการ งดสูบบุหรี่ทุกชนิด โดยจัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่เฉพาะจุดตามที่กำหนด หากฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอน เริ่มจากการตักเตือน และหากยังไม่ปฏิบัติตามจะเชิญออกจากพื้นที่จัดงานทันที รวมถึงตัดสายรัดข้อมือ รวมทั้งมีมาตรการห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามก่อความรุนแรง และห้ามกระทำผิดกฎหมายทุกประเภท หากพบการกระทำผิด เจ้าหน้าที่จะเชิญออกจากงานและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
สำหรับการจัดเทศกาลดนตรี Rock Mountain 2026 ครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความสุขและความบันเทิงให้กับแฟนเพลงเท่านั้น แต่ยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยที่พักในพื้นที่เขาค้อและอำเภอใกล้เคียงมีอัตราการเข้าพักเกือบเต็ม 100% ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้าชุมชน ปั๊มน้ำมัน และบริการด้านการเดินทางต่างได้รับประโยชน์จากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ผู้ประกอบการท้องถิ่นระบุว่า งาน Rock Mountain แต่ละครั้งช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและกระจายรายได้สู่ชุมชนในวงกว้าง คาดว่ามูลค่าเงินหมุนเวียนตลอดช่วงการจัดงานจะไม่ต่ำกว่า 400 ล้านบาท ตอกย้ำบทบาทของจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะเมืองท่องเที่ยวและเมืองแห่งเทศกาลดนตรีฤดูหนาวของประเทศไทย ที่สามารถผสานความบันเทิง การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจชุมชนเข้าด้วยกัน และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดอย่างมั่นคงยั่งยืนด้วย