อ่างทอง พลุงานศพระเบิด แขนลุงวัย 66 เจ็บสาหัส ตร.เร่งสอบสาเหตุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อ่างทอง – เกิดเหตุพลุงานศพระเบิดภายในวัดงิ้วราย อำเภอโพธิ์ทอง ชายวัย 66 ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส แขนขวาฉีกขาดเกือบทั้งท่อน หลังจุดพลุแล้วเกิดขัดข้อง ก่อนใช้มือล้วงเข้าไปจนเกิดระเบิด เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือส่งโรงพยาบาล ขณะที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียด

เย็นวันนี้ ( 24 ม.ค.) ร.ต.อ.สุทธิ เถื่อนใหญ่ รองสารวัตรสอบสวน สภ.รำมะสัก จ.อ่างทอง ได้รับแจ้งเหตุพลุระเบิดมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย บริเวณด้านหลังเมรุ วัดงิ้วราย หมู่ 7 ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ในที่เกิดเหตุพบว่า เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลโพธิ์ทองได้เร่งนำผู้บาดเจ็บส่งรักษาเป็นการด่วน ทราบชื่อคือ นายสมยศ สะไบแพร อายุ 66 ปี ได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนขวา ตั้งแต่หัวไหล่ลงมาถึงข้อมือ ลักษณะบาดแผลรุนแรง

นายณัฐพล บุญประสพ เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู เปิดเผยว่า หลังรับแจ้งเหตุจึงเข้าตรวจสอบ พบผู้บาดเจ็บมีบาดแผลฉกรรจ์ที่แขนขวา เนื้อฉีกขาดอย่างรุนแรง จึงเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนประสานกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลโพธิ์ทองทันที

จากการสอบถามผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ทราบว่าได้มาจุดพลุภายในงานศพ แต่พลุกระบอกดังกล่าวเกิดขัดข้องไม่ทำงาน จึงใช้มือล้วงเข้าไปภายในกระบอก ก่อนเกิดการระเบิดขึ้น ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่สอบสวน ตรวจสอบพยานและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิด และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป






