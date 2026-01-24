ป้าบุรีรัมย์ร่ำไห้วอนช่วย! ถูกโรงไฟฟ้าเลิกจ้างทั้งครอบครัว ค้างค่าแรงกว่า 3 ปี เดือดร้อนหนัก มีแค่เบี้ยคนชราประทังชีวิต

บุรีรัมย์- ป้าวัย 62 ชาวบุรีรัมย์ ร่ำไห้วอน ก.แรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ หลังถูกโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเลิกจ้างปิดกิจการ ค้างค่าแรงทั้งครอบครัว 4 ชีวิตนานกว่า 3 ปี รวมเกือบ 2 แสน เดือดร้อนหนักไม่มีเงินใช้จ่ายในครอบครัวฐานะยากจน รักษาหลาน 8 ขวบ ต้องจำนำทอง กู้ยืมเงินหนี้ท่วมทุกวันมีแค่เบี้ยคนชราประทังชีวิตอยู่แบบอดอยาก เครียดจนอยากฆ่าตัวตาย
วันนี้ (24 ม.ค.69) ดาบตำรวจประทิน สุวรรณธีระกิจ นายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมฯ ได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลรายละเอียด และให้กำลังใจ นางสาวจำเริญ สุกูล หรือ ป้าแอด อายุ 62 ปี ชาวบ้านตะโก ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียติ หลังได้รับร้องเรียนว่าถูกบริษัทโรงงานไฟฟ้าชีวมวลแห่งหนึ่งใน อ.นางรอง เลิกจ้าง และค้างค่าแรง ตั้งแต่ปี 2565 เดือดร้อนไม่มีเงินใช้จ่าย ชำระหนี้ที่กู้มาใช้ในครอบครัว และพาหลานไปหาหมอ จนเกิดความเครียดถึงขั้นจะคิดสั้น
คุณป้าจำเริญ เล่าว่า ตนพร้อมน้องชาย และลูกชาย รวม 4 คน ได้ไปทำงานที่โรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอนางรอง ตั้งแต่ปี 2555 ตนทำงานเป็นแม่บ้านเงินเดือนๆ ละ 9,000 บาท ต่อมาปี 2565 ทั้งตนเอง น้องชาย 2 คน และลูกชายรวม 4 ชีวิต ก็ถูกเลิกจ้างบริษัทปิดกิจการ แต่ยังค้างค่าแรงทั้งของตนเอง น้องชาย และ ลูกชาย 4 คน รวมเป็นเงินเกือบ 200,000 บาท
จากนั้นนายจ้างก็ย้ายไปอยู่ที่ จ.สุรินทร์ ป้า พยายามทวงถามค่าแรงที่ค้างในส่วนของตนเอง 57,000 บาท มาตลอด เพราะเดือดร้อนไม่มีเงินใช้จ่ายในครอบครัว ทั้งยังต้องดูแลพาหลานชายซึ่งปัจจุบันอายุ 8 ขวบไปหาหมอทุกเดือนเพราะมีโรคประจำตัว กระทั่งผ่านไปเป็นปีนายจ้าง ก็ทยอยจ่ายให้เดือนละ 2,000 บาท รวม 10 งวดเป็นเงิน 20,000 บาท จากนั้นเงียบหายไปจนถึงทุกวันนี้ ยังค้างอยู่อีก 37,000 บาท ไม่รู้จำทำยังไงก็ต้องนำทองไปจำนำ และกู้ยืมเงินจนเป็นหนี้และดอกเบี้ยสะสม เพื่อนำมาใช้จ่าย และพาหลานไปหาหมอ ทุกวันนี้มีแค่เบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท ที่ใช้ประทังชีวิต และต้องหักส่วนหนึ่งจ่ายค่าฌาปนกิจศพด้วย
ป้าจำเริญ เล่าทั้งน้ำตาว่า บางครั้งหลานขอเงินกินขนมตนไม่มีเงินจะซื้อให้หลานกินสงสารหลานมา แต่ไม่รู้จะทำยังไง ส่วนลูกชายเขาก็ดิ้นรนทำงานหากินไปวันๆ แทบจะไม่พอใช้ ที่ผ่านมาเคยไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ช่วยทางปลัดอำเภอเขาก็ประสานนายจ้างให้ แต่นายจ้างก็เงียบหายยังไม่จ่ายส่วนที่เหลือของตนเองอีก 37,000 บาทเลย เครียดมากเพราะไม่มีทั้งเงินซื้อกิน พาหลานไปหาหมอ และไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปส่งดอกหรือใช้หนี้เขาเลย จนบางครั้งอยากฆ่าตัวตายแต่สงสารหลาน อยากวิงวอนให้กระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด้วย เพราะตนไม่มีเงินที่จะเดินทางไปร้องเรียนด้วยตัวเองลำพังจะซื้อกินยังไม่มี
ด้าน ดาบตำรวจประทิน สุวรรณธีระกิจ นายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง บอกว่า เห็นใจและสงสารคุณป้า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จะได้ประสานไปยังท้องที่ที่โรงงานตั้งอยู่ เพื่อติดต่อประสานกับนายจ้างหรือผู้เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการช่วยเหลือคุณป้า และครอบครัว ให้ได้เงินค่าแรงที่ค้างอยู่ ทั้งนี้ในเบื้องต้น จะดูว่าพอจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง เพราะครอบครัวฐานะยากจน
จากนั้นทีมข่าวได้เดินทางไปยังสถานที่ตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวล พบเพียงตัวอาคารแต่ไม่ได้ประกอบกิจการแล้ว มีเพียง รปภ.ที่ดูแลทรัพย์สินเท่านั้น