รมช.ต่างประเทศสหรัฐฯ เปิดอาคารสถานกงสุลประจำเชียงใหม่แห่งใหม่ สุดทันสมัย-ปลอดภัย มูลค่ากว่า 8.5 พันล้าน

เชียงใหม่ – รมช.ต่างประเทศสหรัฐฯ และเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ร่วมกันทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการอาคารสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ แห่งใหม่ ทดแทนที่เดิมที่ใช้มานานกว่า 75 ปี สุดทันสมัยและปลอดภัย มูลค่าก่อสร้างกว่า 273 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 8,500 ล้านบาท) สำหรับเป็นศูนย์กลางให้บริการดูแลพลเมืองอเมริกันกว่า 2.1 หมื่นคน ในพื้นที่ 15 จังหวัดภาคเหนือ และส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้านระหว่างทั้งไทย-สหรัฐฯ เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย
เมื่อวันที่ 23 ม.ค.69 ที่อาคารสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายไมเคิล เจ. รีกาส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายบริหารธุรการและทรัพยากร และนายฌอน เค. โอนิลล์เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ร่วมกันเป็นประธานเปิดอาคารสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ แห่งใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในหน่วยงานราชการสำคัญของไทย พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 15 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ ซึ่งเน้นย้ำบทบาทของอาคารกงสุลแห่งใหม่แห่งนี้ในฐานะศูนย์กลางที่ปลอดภัยและทันสมัยในการให้บริการพลเมืองอเมริกันกว่า 21,000 คน ในภาคเหนือของไทย ตลอดจนการทำงานร่วมกับ ภาคีชาวไทยในการทำให้ทั้งสองประเทศมีความปลอดภัย แข็งแกร่ง และมั่งคั่งยิ่งขึ้นกว่าเดิม
โดยนายไมเคิล เจ. รีกาส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายบริหารธุรการและทรัพยากร กล่าวว่า อาคารสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่แห่งใหม่ที่ทันสมัยนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความแข็งแกร่งในความเป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนของสองประเทศ ที่เคารพกันและกัน บนผลประโยชน์ที่มุ่งมั่นในภูมิภาค ด้วยการส่งเสริมศักยภาพและมูลค่าการค้า ตลอดจนยกระดับและส่งเสริมเศรษฐกิจ ที่เป็นสะพานเชื่อมโยงประชาชนสองประเทศเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงของกันและกันในฐานะหุ้นส่วนที่ต่อยอดมานานเกือบ 2 ศตวรรษ โดยแต่ละปีมีชาวอเมริกันกว่า 1 ล้านคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อชื่นชมธรรมชาติและวัฒนธรรม พร้อมกับได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น และมีกว่า 1 แสนคนเลือกมาพำนักถาวรในประเทศไทยพร้อมเรียกว่าบ้าน
ขณะที่นายฌอน เค. โอนิลล์เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ในปีนี้ เราฉลองครบรอบ 250 ปี สหรัฐอเมริกา และเป็นเกียรติที่ได้เริ่มต้นปีนี้ด้วยการร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เปิดอาคารใหม่ที่สวยงามแห่งนี้ โดยสหรัฐฯ มีสถานกงสุลในเชียงใหม่มากว่า 75 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 และอาคารใหม่นี้เป็นสัญลักษณ์ประจักษ์ที่จะอยู่ไปตราบนานเท่านานของมิตรภาพระหว่างสหรัฐฯ กับไทย ซึ่งทั้งสองประเทศมีอดีตที่น่าภาคภูมิใจและอนาคตที่สดใส รวมทั้งยังมีสิ่งที่ดีกว่าที่จะเกิดขึ้นอีก โดยสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่นี้เป็นอาคารที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้บริการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพสำหรับชาวอเมริกัน และสนับสนุนกิจกรรมทางการทูตของสหรัฐฯ ในพื้นที่ 15 จังหวัดภาคเหนือของไทย ตลอดจนยังจะช่วยสนับสนุนความร่วมมือกับภาคีชาวไทยอย่างต่อเนื่องในการปกป้องพลเมืองอเมริกันโดยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ และเสริมสร้างความมั่นคงโดยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศทั้งสอง
สำหรับอาคารสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ แห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 16.5 ไร่ ติดถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ปากทางเข้ามหาวิทยาลัยพายัพ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มก่อสร้างช่วงปลายปี พ.ศ.2563 ด้วยงบประมาณกว่า 273 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบหนึ่งหมื่นล้านบาท โดยการออกแบบถือว่าเป็นแบบอย่างของการทูตทางสถาปัตยกรรมด้วยการผสมผสานนวัตกรรมอเมริกันที่ทันสมัยกับมรดกล้ำค่าทางวัฒนธรรมของภาคเหนือไทย ทั้งนี้ทีมออกแบบมีการใช้แนวคิดสถาปัตยกรรมล้านนา 3 แนวคิดหลักด้วยกันเป็นจุดเริ่มต้นในบริบทท้องถิ่นของสถานกงสุลแห่งนี้ ได้แก่ 1.ล้านนา:อาคารยกระนาบพื้นเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับบุคคลทั่วไปและช่วยระบายอากาศตามธรรมชาติ,2.ชาน: อาคารได้รับแรงปันดาลใจมาจากบ้านแบบตั้งเดิมในพื้นที่ทางเหนือของไทย ซึ่งจะมีห้องอยู่รอบ ๆ ชานที่เป็นระเบียงส่วนกลาง จึงมีอาคารหลังเล็กรอบ ๆ พื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน และ 3.กุฏิ: พื้นที่การทำกิจกรรมแยกออกจากกันเป็น 4 ส่วนย่อยที่เชื่อมต่อกัน เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดกุฏิที่พบเห็นทั่วไปในบริเวณวัด