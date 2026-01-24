ทหารผาเมืองไล่จับคาราวานยาบ้าทิ้งไว้แสนเม็ดต้องวางกำลังเข้ม

เชียงใหม่-ทหารกองกำลังผาเมืองลาดตระเวนชายแดนฝาง เชียงใหม่ พบคาราวานยาเสพติดขนกันเป็นกลุ่ม เมื่อจะเข้าตรวจกลับหลบหนีกระเจิงเข้าไร่ข้าวโพด ทิ้งของกลางไว้ 1 กระสอบภายในมียาบ้า 100,000 เม็ด สั่งตรวจตราเข้มวอน ปชช.แจ้งเบาะแส
วันนี้ (24 ม.ค.) เจัาหน้าที่ทหาร ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ร่วมกับกองบังคับการควบคุมสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่ 2 (บก.คปส.2) กองกำลังผาเมือง ได้ตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดประเภทยาบ้าได้จำนวน 100,000 เม็ด หลังจากคืนวันที่ 23 ม.ค.เจ้าหน้าที่ได้นำกำลังออกลาตระเวนเฝ้าตวรจตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด เมื่อไปถึงบริเวณเขตหมู่บ้านปางปอย ต.แม่คะ ได้ตรวจพบกลุ่มคนต้องสงสัยพากันแบกกระสอบฟางที่ดัดแปลงเป็นกระเป๋าเป้เข้ามาในฝั่งไทย
เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้พากันแตกตื่นและวิ่งหนีเข้าไปในไร่ข้าวโพดที่แห้งของชาวบ้าน ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารต้องเข้าไปไล่ติดตามเพื่อจะจับกุมตรวจสอบ ปรากฎว่ากลุ่มคนดังกล่าวได้ใช้ความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้หมด แต่ได้ทิ้งกระสอบฟางดัดแปลงเอาไว้จำนวน 1 ใบ เมื่อเปิดดูภายในพบบรรจุเยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 100,000 เม็ดดังกล่าว
ด้าน พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบให้ พ.อ.เดชาธร สายหยุด รอง ผบก.ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ร่วมกับว่าที่ ร.ต.นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง พร้อมกับหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและนำของกลางยาเสพติดส่ง สภ.ฝาง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมกันนี้ทางกองกำลังผาเมืองได้ขอให้ประชาชนว่าหากทราบเบาะแสเกี่ยวกับค้ายาเสพติด ขอให้แจ้งมายังเจ้าหน้าที่เพื่อทำการปราบปรามโดยโทรศัพท์ไปที่กองกำลังผาเมืองหมายเลข 053-211054 ต่อ 12 และ ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง หมายเลข 053-114804 เพื่อร่วมกันปราบปรามและดูแลบุตรหลานให้ได้รับความปลอดภัยจากยาเสพติดต่อไป.