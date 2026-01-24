ตำรวจแม่สายตามจับทรชนวัย 50 ปี ต้องคดียาเสพติดเพียบ ค้นในตัวพบอาวุธปืน ค้นในห้องพบยาบ้าล็อตใหม่เพิ่ม

เชียงราย-ตำรวจชายแดนแม่สายคราญหาตัวข้ามปี ชายวัย 50 ปีซิ่งกระบะเข้าซอยถูกรวบตัว พบถูกออกหมายจับคดียาเสพติด 3 หมายรวด ค้นในตัวพบพกปืนที่เอว 2 กระบอก ค้นในบ้านพบยาบ้าอีกเกือบ 60,000 เม็ด
วันนี้ (24 ม.ค.) พล.ต.ต.มานพ เสนากุบ ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.จิรภาส ศักดิ์สูง ผกก.สภ.แม่สาย จ.เชียงราย พ.ต.ท.จิรพัชน ผู้มีทรัพย์ รอง ผกก.สส.พ.ต.ต.วงศกร ธนานนทพันธ์ สว.สส.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายฤทธิ์ไกร อายุ 50 ปี ชาว ต.โป่งงาม อ.แม่สาย ดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่านายฤทธิไกรเป็นบุคคลตามหมายจับคดียาเสพติดหลายคดี ได้ขับรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ สีดำ ไปตามถนพหลโยธินและเลี้ยวเข้าซอย 5 หมู่บ้านถ้ำ หมู่ 1 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จึงนำกำลังติดตามไปจับกุแต่นายฤทธิไกรไหวตัวทันและกำลังจะหลบหนีเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมตัวเอาไว้ได้
จากการตรวจค้นพบที่เอวด้านซ้ายพบพกอาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติ 1 กระบอก ส่วนเอวด้านขวาพกอาวุูปืนลูกโม่ 1 กระบอก พร้อมลูกกระสุนอีกจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเอาไว้เป็นของกลางและพาไปตรวจค้นที่ห้องพักของนายฤทธิ์ไกรพบซุกซ่อนยาบ้าเอาไว้อีกจำนวน 59,420 เม็ด ไอซ์ 122.1 กรัม
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติพบนายฤทธิไกรเป็นบุคคลตามหมายจับหลายคดีประกอบด้วยหมายจับศาล จ.เชียงราย ที่ จ.551/2568 ลงวันที่ 21 ก.ค.2568 ความผิดฐาน “จำหน่ายโดยการขาย, จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ,เป็นบุคคลตามหมายจับศาล จ.เชียงราย ที่ จ.790/2568 ลงวันที่ 2 ต.ค.2568 ความผิดฐาน “จำหน่ายโดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย และจำหน่ายโดยการขายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายฯ ,เป็นบุคคลตามหมายจับศาล จ.เชียงราย ที่ จ.821/2568 ลงวันที่ 20 ต.ค.2568 ความผิดฐาน “จำหน่ายโดยการขาย, จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ
เจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อหาเพิ่มเติมคือมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมาย และมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต,พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผย หรือไม่มีเหตุสมควร,จำหน่ายโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า,ไอซ์) เพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน,เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าฯ) และเป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษฯ จากนั้นได้นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย.