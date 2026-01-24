หลานขี้ยาคลั่งแทงยายวัย 89 ดับคาบ้าน คาดโรคจิตกำเริบ-ขาดยา เพื่อนบ้านผวาได้ยินโวยวายทุกคืน

อุดรธานี– สลดรับอรุณ หลานชายวัย 44 ปี เกิดอาการคลุ้มคลั่ง ใช้มีดแทงยายแท้ๆ วัย 89 ปี เสียชีวิตคาบ้านไม้สองชั้น พื้นที่บ้านโคกลาด ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี ก่อนตำรวจเข้าควบคุมตัวได้โดยไม่ต่อสู้ เบื้องต้นพบมีประวัติป่วยทางจิต คาดอาการกำเริบจากการขาดยา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 07.50 น. วันนี้( 24 ม.ค.) ร.ต.ท.วรินทร โสตะวงศ์ พนักงานสอบสวนเวร สภ.ห้วยหลวง จ.อุดรธานี รับแจ้งเหตุชายมีอาการคุ้มคลั่งทำร้ายญาติจนเสียชีวิต จึงประสานตำรวจสายตรวจและชุดป้องกันปราบปรามเข้าตรวจสอบ เนื่องจากผู้ก่อเหตุยังหลบอยู่ภายในบ้านและมีอาวุธ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้สองชั้น ภายในพบผู้ก่อเหตุคือ นายเกียรติศักดิ์ แท่นแก้ว หรือ “หำน้อย” อายุ 44 ปี เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้โดยไม่มีการขัดขืน จากนั้นตรวจสอบภายในบ้านพบศพ นางตัน ทัศวงศ์ อายุ 89 ปี นอนเสียชีวิตอยู่ข้างกำแพง สภาพมีบาดแผลถูกแทงบริเวณลำคอ 2 แผล คาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ชั่วโมง ใกล้กันพบมีดปอกผลไม้ขนาดเล็กตกอยู่ เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นของกลาง แพทย์เวรชันสูตรเบื้องต้นระบุ สาเหตุการเสียชีวิตมาจากการถูกของมีคมแทงบริเวณลำคอ ก่อนนำร่างส่งโรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
นางพิศมัย อ่อนคำ อายุ 65 ปี ลูกสาวผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ช่วงเวลาประมาณ 06.30 น. ตนเตรียมนำอาหารมื้อเช้ามาให้แม่ตามปกติ แต่เมื่อเดินเข้าไปในบ้าน กลับพบว่าแม่เสียชีวิตแล้ว นอนจมกองเลือด ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายกับแม่เช่นนี้
ด้านนางอ้อย แท่นแก้ว อายุ 50 ปี พี่สาวผู้ก่อเหตุ เปิดเผยว่า น้องชายเคยเป็นคนปกติ แต่เริ่มมีอาการผิดปกติ หลังไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จนต้องรักษาอาการทางจิตมาเป็นเวลานาน คาดว่าช่วงหลังน่าจะขาดยา ทำให้อาการกำเริบ ที่ผ่านมายายผู้เสียชีวิตรักหลานคนนี้มาก ดูแลใกล้ชิด แม้ลูกๆ จะพยายามแยกให้อยู่ห่างกัน แต่ยายไม่ยอม บอกว่าอยากอยู่กับหลาน กระทั่งเกิดเหตุสลดดังกล่าว
ส่วนเพื่อนบ้านใกล้เคียง เปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุมักมีพฤติกรรมร้องตะโกนเอะอะโวยวายในช่วงกลางคืนเป็นประจำ ทำให้ชาวบ้านรู้สึกหวาดกลัว แต่ไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงขั้นก่อเหตุฆาตกรรม
เบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนที่ สภ.ห้วยหลวง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมประสานแพทย์ประเมินอาการทางจิตอย่างละเอียดต่อไป