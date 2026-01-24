สิงห์รถพ่วงรีบแล้วหลับใน 18 ล้อแหกโค้ง ทล.108 แม่ลาน้อย หวิดตกเหวซ้ำ

แม่ฮ่องสอน – อุทาหรณ์..คาดสิงห์รถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ รีบบึ่งรถไปรับผลผลิตทางการเกษตร แต่เกิดวูบหลับ รถแหกโค้ง ทล.108 แม่ลาน้อย หวิดตกเหวซ้ำ ยังดีต้นไม้ช่วยค้ำยันไว้ ทีมอาสากู้ภัยต้องโรยตัวตัดถ่างช่วยคนขับกันอย่างระทึกหลายชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากชาวบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย เมื่อ 23.00 น.ที่ผ่านมา(23 ม.ค.69) ว่าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ เสียหลักลงข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 108 ช่วงระหว่างบ้านทุ่งรวงทอง – อำเภอแม่ลาน้อย ห่างจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21 ไปเพียงเล็กน้อย จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ
พบว่ารถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ขณะขับลงเนินได้เสียหลักพุ่งลงข้างทาง ก่อนชนอัดกับต้นไม้ใหญ่ริมทางอย่างรุนแรง สภาพรถได้รับความเสียหายหนัก และเกือบตกลงเหวซ้ำ โชคดีที่ต้นไม้ช่วยค้ำยันเอาไว้ ชายคนขับรถได้รับบาดเจ็บสาหัส และติดอยู่ภายในซากรถ ไม่สามารถออกมาได้ด้วยตนเอง
อาสากู้ภัยแม่สะเรียงจึงเข้าทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมประสานกู้ภัยขุนยวมสนับสนุนอุปกรณ์ตัดถ่าง แต่การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากสภาพรถบิดงอ พื้นที่เป็นทางลาดชันและเหวลึก ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงและใช้เชือกโรยตัวพร้อมอุปกรณ์ตัดถ่างช่วยเหลือ จึงสามารถนำผู้บาดเจ็บออกมาจากตัวรถได้อย่างปลอดภัย ก่อนนำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนต่อไป
สำหรับจุดเกิดเหตุดังกล่าว เป็นช่วงโค้งคดเคี้ยวไม่สูงชันมากนัก สามารถทำเวลาได้ ซึ่งเบื้องต้นคนขับที่ได้รับบาดเจ็บยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ แต่เจ้าหน้าที่คาดว่าคนขับน่าจะรีบไปรับสินค้าทางการเกษตรและเร่งทำรอบ แต่เกิดอาการง่วงวูบหลับจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว