นับวันยิ่งเหิม! รถตู้ขนยาบ้าบึ่งหนี ตชด.-ทหาร ไล่ล่าตกคูน้ำ รวบ ผตห.1 เจอยานรก 30 กระสอบ

เชียงราย-แก๊งค้ายาเสพติดใช้รถตู้ขนยาบ้า 30 กระสอบ ลอบขับไปตามถนนพญาเม็งราย-เชียงราย ถูก ตชด.ภาค 3 -ทหารกองกำลังผาเมือง สืบทราบจึงออกไล่ติดตาม รถตู้ซิ่งหนีตกคูน้ำคนในรถหนีกระเจิง จับได้ 1 คนยึดได้ 6 ล้านเม็ด
วันนี้ (24 ม.ค.) พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิรี ผบช.ตชต.พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญาการกองกำลังผาเมือง พล.ต.ต.วรพัฒน์ บุญมา ผบก.ตชด.ภาค 3 พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม รอง ผบก.ดชด.ภาค 3 พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ฯลฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ตชด.ศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติด บก.ตชด.ภาค 3 และ ร้อย ตชด.327 ร่วมกับทหาร ฉก.ทัพเจ้าตาก ตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน 6,000,000 เม็ด รถยนต์ตู้ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย จำนวน 1 คัน และผู้ต้องหาเป็นชายจำนวน 1 คน ดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลังจากเวลาประมาณ 19.00 น.วันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบขนยาบ้าจำนวนมากไปตามถนนจากชายแดนเข้าสู่ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงรายจึงได้นำกำลังออกสืบหาและติดตาม กระทั่งพบรถยนต์ตู้คันดังกล่าวขับไปตามถนนพื้นที่หมู่บ้านแม่เปา ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย ตรงกับที่ได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังออกไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิด
อย่างไรก็ตามคนในรถตู้ซึ่งคาดว่ามีอยู่ด้วยกันหลายคนได้ไหวตัวทันและเร่งให้คนขับรถเร่งเครื่องเพื่อหลบหนี ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำยานพาหนะออกไล่ติดตามไปและประสาน สภ.พญาเม็งราย ให้ช่วยทำการสกัดกั้น กระทั่งรถยนต์ตู้คันดังกล่าวได้เสียหลักพุ่งตกลงไปในคูน้ำข้างทางและคนในรถพากันเปิดประตูรถแล้ววิ่งหลบหนีไปคนละทิศละทาง แต่เจ้าหน้าที่สามารถตามจับกุมตัวเอาไว้ได้ 1 คนดังกล่าว เมื่อตรวจในรถยนต์ตู้พบว่าบรรทุกถุงพลาสติกสีดำหุ้มกระสอบฟางมาด้วยจำนวน 30 ใบ เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งขนขึ้นจากน้ำเพื่อไม่ให้เปียกชื้นมากกว่าเดิม
จากการเปิดตรวจสอบในกระสอบฟางพบบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าใบละประมาณ 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวนประมาณ 6,000,000 เม็ด จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง และควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมชักลากรถยนต์ตู้และยาเสพติดทั้งหมดไปไว้ที่ ร้อย ตชด.327 อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อสอบปากคำขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.