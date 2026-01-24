หนังคนละม้วน!ทีมเสื้อส้มแจงยิบ โดนผู้ช่วยหาเสียงพรรคเศรษฐกิจลำปาง แจ้งความอ้างถูกทำร้ายร่างกาย

ลำปาง – หนังคนละม้วน..หลังผู้ช่วยหาเสียงพรรคเศรษฐกิจ เขต 3 ลำปาง เข้าแจ้งความอ้างถูกผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนทำร้ายร่างกาย ขณะที่ทีมงานเสื้อส้มคู่กรณียันรู้จักกันมาก่อน-เจอกันเห็นนั่งกินเบียร์ก็ทักทายตามปกติ แค่ถามหมวกส้มสวยมั้ย กลับโดนเหน็บ พอเอาหมวกตีไหล่เบาๆถึงกับแจ้งความ
กรณีนายประยูร แก้วเดียว ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลำปาง เขต 3 พรรคเศรษฐกิจ พร้อมด้วย นางสาวจิตรลดา มาเร็ว ผู้ช่วยหาเสียง เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำปาง เมื่อ 23 ม.ค.69 เพื่อดำเนินคดีกับผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชน ในข้อหาทำร้ายร่างกาย
นางสาวจิตลดา บอกว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. ( 22 ม.ค.) บริเวณหน้าหมู่บ้านสันติสุข ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง ตนเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเศรษฐกิจ เขต3 ได้เจอกับผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชน เขต3 โดยบังเอิญ หลังจากทั้งสองฝ่ายเดินทางกลับจากการลงพื้นที่หาเสียง ระหว่างกำลังจะกลับเข้าบ้าน ได้เกิดการโต้เถียงกับคู่กรณี วัยประมาณ 60 ปี เนื่องจากมีความเห็นทางการเมืองต่างกัน ก่อนที่คู่กรณีจะใช้อุปกรณ์ลักษณะเป็นหมวกผ้าสีส้ม ซึ่งมีสายหมวกยาว ฟาดเข้าที่ร่างกาย จนสายหมวกมาฟาดเข้าด้านหลังลำตัว ทำให้ได้รับบาดเจ็บ มีร่องรอยบวมช้ำ
หลังเกิดเหตุ ตนเองจึงนำเรื่องดังกล่าวไปแจ้งให้นายประยูร แก้วเดียว ผู้สมัคร ส.ส. ทราบ ก่อนตัดสินใจเดินทางเข้าแจ้งความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย
ด้านนาย ประยุร แก้วเดียว ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเศรษฐกิจ เขต3 เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น พร้อมย้ำว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง จึงพาผู้ช่วยหาเสียงเข้าแจ้งความ เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการกับคู่กรณีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ต่อมาเวลา 18.30 น.วันเดียวกัน(23 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบป้าส้ม (นามสมุติ) ผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชน และ นายชลธานี เชื้อน้อย อดีต ส.ส.ลำปางเขต3 และผู้สมัคร ส.ส.เขต3 เพื่อสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมดูสถานที่เกิดเหตุ
ป้าส้ม เล่าว่าคืนวันที่ 22 ม.ค.หลังจากตนกับเพื่อนไปร่วมฟังปราศรัยของหัวหน้าพรรคประชาชนที่ห้าแยกหอนาฬิกา กำลังจะกลับบ้านแต่ต้องแวะซื้อไข่ที่ร้านดังกล่าว เมื่อไปถึงก็พบกับกลุ่มของผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเศรษฐกิจ คือ นางสาวแจง นั่งดื่มเบียร์กันอยู่ก่อนแล้วที่โต๊ะม้าหินอ่อนหน้าร้าน ซึ่งตนกับนางสาวแจงก็รู้จักกันดี นางสาวแจงก็เรียกตนว่าแม่และตนก็เคยช่วยเหลือเขามามาตลอด
ซึ่งขณะที่ตนเดินเข้าไปก็สวมหมวกผ้าสีส้มด้วยและได้ถามคนรู้จักว่าสวยไหม เมื่อนางสาวแจงเห็นก็ได้ลุกขึ้นแล้วพูดแซะว่าถ้าสีส้มมานั่งที่นี่ก็จะไม่มาเหยียบที่ร้านนี้อีก ตนในฐานะที่รู้จักกัน ก็พูดว่าไปทำไมพูดแบบนี้ถึงแม้ไม่อยู่สีเดียวกันก็ไม่น่าพูดแบบนี้ ก่อนที่ตนเองจะถอดหมวกแล้วก็ม้วนตีไปที่ไหล่นางสาวแจง 1 ครั้ง ซึ่งก็ไม่ได้แรงอะไรเป็นเพียงการหยอกล้อธรรมดา
แต่นางสาวแจง ไม่พอใจและบอกว่าเจ็บนะ เมื่อเห็นแบบนั้นตนเองก็ยกมือขึ้นไหว้แล้วบอกว่าแม่ขอโทษนะหากทำให้เจ็บ แต่นางสาวแจง ก็กระชากหมวกจากมือของตนเองแล้วขว้างใส่ตนและยังเตะกระป๋องเบียร์ใส่อีก กระทั่งลูกชายของนางสาวแจงเห็นก็ยกมือไหว้ขอโทษตน ก่อนที่จะมีคนรู้จักพานางสาวแจงออกไปขึ้นรถ ซึ่งนางสาวแจงก็ยังเตะกระป่องเบียร์มาใส่อีก จนกระทั่งเย็นวันนี้ถึงทราบว่า นางสาวแจงไปแจ้งความ
“ก็ไม่คิดว่าจะทำขนาดนี้เพราะก็รู้จักกันดีมากอีกทั้งมีพยานหลายคนก็เห็น และพร้อมสู้ตามกระบวนการของกฎหมายแต่ที่เสียใจคือข่าวที่ออกมาอาจจะทำให้พรรคเสียหาย”
ด้านนายชลธานี เชื้อน้อย ผู้สมัคร สส.ลำปาง เขต 3 พรรคประชาชน เปิดเผยว่าหลังทราบเรื่องก็ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีดังกล่าวทันที ซึ่งจากการสอบถามพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ทราบว่าป้าส้ม ซึ่งมีอายุกว่า 60 ปีแล้ว ใช้หมวกผ้าที่ม้วนแล้วตีไปที่ไหล่1ทีเท่านั้น แต่ตนเข้าใจว่าเพราะทั้งคู่รู้จักกันป้าก็แค่ตีแบบหยอกกัน
อย่างไรก็ตามเหตุเกิดจากคู่กรณีมาแขวะป้าก่อน ที่ว่าหากส้มมานั่งก็จะไม่มาที่ร้านนี้อีกและก็เป็นไปตามที่คุณป้าเล่า ทั้งนี้ส่วนตัวตั้งข้อสังเกตว่าป้าใช้หมวกฟาดไปที่ไหล่คู่กรณี1ครั้ง ทำไมถึงเกิดรอยช้ำที่เอว ซึ่งก็เห็นแล้วว่าสายหมวกยังไม่ถึงเลย จะมีรอยช้ำขนาดนั้นเลยหรือ ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอผลการตรวจร่างกายจากแพทย์แต่ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นการดิสเครดิตทางเมืองมากกว่า
อย่างไรก็ตามทางทีมงานของพรรคประชาชนซึ่งดูแลด้านกฎหมายได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลังจากทางพรรคประชาชนทราบข่าว ช่วงเย็นวันนี้ (23 ม.ค.) ได้พาผู้ช่วยหาเสียงเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย และขอให้ใช้นิติวิทยาศาสตร์ตรวจรอยพกช้ำที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากสายของหมวกที่ผู้แจ้งความกล่าวอ้างหรือไม่และพร้อมจะแจ้งความกลับหากผลการพิสูจน์แน่ชัดเพื่อปกป้องผู้ช่วยหาเสียงและชื่อเสียงของพรรคด้วย