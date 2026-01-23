ขอจับดีๆ ไม่ฟัง ต้องเจอไม้ง่าม! นาทีระทึกคุมตัว “อำนาจ รื่นเริง” อดีตแชมป์โลก บุกรุกบ้านชาวบ้าน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เจ้าหน้าที่ตำรวจ ใช้ไม้ง่ามตามยุทธวิธี เข้าคุมตัว “อำนาจ รื่นเริง” หลังอดีตแชมป์มวยโลกขัดขืนจับกุม ชักมีดจี้อกตัวเองหนี ชาวบ้านหวั่นไม่ปลอดภัย วอนส่งรักษา หวังกลับมาทำประโยชน์สังคม
เวลา 17.00 น. วันนี้( 23 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ให้เข้าควบคุมตัว นายอำนาจ รื่นเริง หรือ “เจ้าเพชร” อดีตแชมป์โลกมวยสากล รุ่นฟลายเวท สหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) หลังมีพฤติกรรมก่อความวุ่นวายและบุกรุกเคหะสถาน
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริเวณถนนสายบ่อหิน–บ่อยาง พบ นายอำนาจนั่งพูดจาโบกไม้โบกมืออยู่คนเดียว เมื่อเชิญตัวไปสอบสวนที่ สภ.ศรีราชา กลับขัดขืน เดินหนีไม่ยอมให้ควบคุมตัว จนต้องขอกำลังเสริมเข้าพื้นที่
ระหว่างควบคุมสถานการณ์ นายอำนาจได้ชักมีดออกมาจ่อหน้าอกตัวเองเพื่อกันไม่ให้ตำรวจเข้าจับกุม เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้อุปกรณ์ไม้ง่ามเข้าควบคุมตัวตามยุทธวิธี ท่ามกลางความตื่นตระหนกของชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนน ก่อนจะสามารถควบคุมตัวไว้ได้อย่างปลอดภัย และนำตัวส่ง สภ.ศรีราชา เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
ด้าน นางมาลินี แก้วอัมพร ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า นายอำนาจมีพฤติกรรมพูดจาคนเดียว เดินส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านในช่วงกลางคืน ทำให้สุนัขเห่าและชาวบ้านนอนไม่หลับ อีกทั้งยังมีการบุกรุกเข้าไปในบ้านและออฟฟิศของโครงการ สร้างความหวาดกลัวและไม่ปลอดภัย จึงตัดสินใจแจ้งความข้อหาบุกรุกเคหะสถาน
ชาวบ้านระบุว่า เห็นว่านายอำนาจมีอาการทางจิต อยากให้ได้รับการรักษาอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถกลับมามีคุณค่าและทำประโยชน์ต่อสังคมได้อีกครั้ง
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้เคยมีผู้เกี่ยวข้องพยายามช่วยเหลือนำตัวนายอำนาจเข้ารับการรักษาทั้งในโรงพยาบาลและสถานบำบัดหลายแห่ง แต่เจ้าตัวยังคงหลบหนีออกมาได้ทุกครั้ง เบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลด้านการรักษาต่อไป