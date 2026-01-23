xs
xsm
sm
md
lg

ขอจับดีๆ ไม่ฟัง ต้องเจอไม้ง่าม! นาทีระทึกคุมตัว “อำนาจ รื่นเริง” อดีตแชมป์โลก บุกรุกบ้านชาวบ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา - เจ้าหน้าที่ตำรวจ ใช้ไม้ง่ามตามยุทธวิธี เข้าคุมตัว “อำนาจ รื่นเริง” หลังอดีตแชมป์มวยโลกขัดขืนจับกุม ชักมีดจี้อกตัวเองหนี ชาวบ้านหวั่นไม่ปลอดภัย วอนส่งรักษา หวังกลับมาทำประโยชน์สังคม


เวลา 17.00 น. วันนี้( 23 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ให้เข้าควบคุมตัว นายอำนาจ รื่นเริง หรือ “เจ้าเพชร” อดีตแชมป์โลกมวยสากล รุ่นฟลายเวท สหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) หลังมีพฤติกรรมก่อความวุ่นวายและบุกรุกเคหะสถาน

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริเวณถนนสายบ่อหิน–บ่อยาง พบ นายอำนาจนั่งพูดจาโบกไม้โบกมืออยู่คนเดียว เมื่อเชิญตัวไปสอบสวนที่ สภ.ศรีราชา กลับขัดขืน เดินหนีไม่ยอมให้ควบคุมตัว จนต้องขอกำลังเสริมเข้าพื้นที่

ระหว่างควบคุมสถานการณ์ นายอำนาจได้ชักมีดออกมาจ่อหน้าอกตัวเองเพื่อกันไม่ให้ตำรวจเข้าจับกุม เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้อุปกรณ์ไม้ง่ามเข้าควบคุมตัวตามยุทธวิธี ท่ามกลางความตื่นตระหนกของชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนน ก่อนจะสามารถควบคุมตัวไว้ได้อย่างปลอดภัย และนำตัวส่ง สภ.ศรีราชา เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

ด้าน นางมาลินี แก้วอัมพร ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า นายอำนาจมีพฤติกรรมพูดจาคนเดียว เดินส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านในช่วงกลางคืน ทำให้สุนัขเห่าและชาวบ้านนอนไม่หลับ อีกทั้งยังมีการบุกรุกเข้าไปในบ้านและออฟฟิศของโครงการ สร้างความหวาดกลัวและไม่ปลอดภัย จึงตัดสินใจแจ้งความข้อหาบุกรุกเคหะสถาน

ชาวบ้านระบุว่า เห็นว่านายอำนาจมีอาการทางจิต อยากให้ได้รับการรักษาอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถกลับมามีคุณค่าและทำประโยชน์ต่อสังคมได้อีกครั้ง

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้เคยมีผู้เกี่ยวข้องพยายามช่วยเหลือนำตัวนายอำนาจเข้ารับการรักษาทั้งในโรงพยาบาลและสถานบำบัดหลายแห่ง แต่เจ้าตัวยังคงหลบหนีออกมาได้ทุกครั้ง เบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลด้านการรักษาต่อไป










ขอจับดีๆ ไม่ฟัง ต้องเจอไม้ง่าม! นาทีระทึกคุมตัว “อำนาจ รื่นเริง” อดีตแชมป์โลก บุกรุกบ้านชาวบ้าน
ขอจับดีๆ ไม่ฟัง ต้องเจอไม้ง่าม! นาทีระทึกคุมตัว “อำนาจ รื่นเริง” อดีตแชมป์โลก บุกรุกบ้านชาวบ้าน
ขอจับดีๆ ไม่ฟัง ต้องเจอไม้ง่าม! นาทีระทึกคุมตัว “อำนาจ รื่นเริง” อดีตแชมป์โลก บุกรุกบ้านชาวบ้าน
ขอจับดีๆ ไม่ฟัง ต้องเจอไม้ง่าม! นาทีระทึกคุมตัว “อำนาจ รื่นเริง” อดีตแชมป์โลก บุกรุกบ้านชาวบ้าน
ขอจับดีๆ ไม่ฟัง ต้องเจอไม้ง่าม! นาทีระทึกคุมตัว “อำนาจ รื่นเริง” อดีตแชมป์โลก บุกรุกบ้านชาวบ้าน
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น