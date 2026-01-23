พยัคฆ์ไพรสนธิกำลัง ฉก.ทส. ลุยตรวจสอบป่าส่วนกลางนิคมทองผาภูมิ พบบุกรุกกว่า 30 ไร่ เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมาย

กาญจนบุรี - หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษกรมป่าไม้ รับแจ้งเบาะแสผู้หวังดี ตรวจพบร่องรอยขุดดินเชิงพาณิชย์ในเขตป่าส่วนกลางนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ กว่า 33 ไร่ พบสิ่งปลูกสร้าง 15 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมายป่าไม้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สั่งการให้ชุดเฉพาะกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉก.ทส.) เดินหน้าปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง
ล่าสุด วันนี้( 23 ม.ค.) นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ นำกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน และทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเบาะแสการขุดดินเชิงพาณิชย์ ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
จากการตรวจสอบ ไม่พบบุคคลในพื้นที่ แต่พบร่องรอยการใช้เครื่องจักรกลหนักขุดและปรับพื้นที่ ซึ่งยังปรากฏร่องรอยใหม่ เจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิยืนยันว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าส่วนกลางของนิคม ยังไม่เคยมีการจัดสรรหรืออนุญาตให้ผู้ใดเข้าทำประโยชน์
คณะเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจวัดพื้นที่ พบการบุกรุกเนื้อที่รวม 33 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา และพบสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่จำนวน 15 รายการ จึงร่วมกันจัดทำบันทึกตรวจยึดพื้นที่และแจ้งความกล่าวโทษในความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 ประกอบมาตรา 72 ตรี และมาตรา 55
ทั้งนี้ จากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่า ผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เป็นผู้บริหารท้องถิ่นรายหนึ่งในอำเภอทองผาภูมิ จึงได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ การขุดดินถมดิน การควบคุมอาคาร และกฎหมายน้ำบาดาล จะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป