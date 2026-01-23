เพชรบุรีชู Soft Power จัดใหญ่ 2 งานประเพณีรับปี 69 ตอกย้ำเมืองอาหารสร้างสรรค์ยูเนสโก

เพชรบุรี - จังหวัดเพชรบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ด้านวัฒนธรรมและอาหาร แถลงข่าวเปิดตัว 2 งานประเพณีสำคัญรับปี 2569 ได้แก่ “งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาลูกช้าง” และ “งานสงกรานต์บนหลังเกวียน” ภายใต้ยุทธศาสตร์เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร
วันนี้( 23 ม.ค.) นายชัยพล ภูต้องลม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานแถลงข่าว โดยมีนางกัญญพัชร นางาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นายจงรัก เพชรเสน นายอำเภอท่ายาง นายปรีชา อนันต์วรนาถ นายอำเภอบ้านลาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงาน ที่ห้องประชุมนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมืองเพชรบุรี
นายชัยพล เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบุรีมุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์มาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยในปี 2569 เตรียมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2 งานใหญ่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ งานแรก “นมัสการรอยพระพุทธบาทเขาลูกช้าง” จัดระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2569 ณ วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง ภายในงานมีกิจกรรมสักการะรอยพระพุทธบาท ชมขบวนแห่วัฒนธรรม การแสดงศิลปพื้นบ้าน และอาหารพื้นถิ่นเมืองเพชรบุรี
ส่วนงานที่สอง “สงกรานต์บนหลังเกวียน” จัดระหว่างวันที่ 10 – 14 เมษายน 2569 ณ ทุ่งนาบ้านถ้ำรงค์ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์ปีนี้ มาสาดสุขริมทุ่งบนหลังเกวียน” ไฮไลต์คือการเล่นน้ำสงกรานต์บนหลังเกวียนหนึ่งเดียวในโลก ขบวนแห่วัฒนธรรม และตลาดอาหารพื้นถิ่นเมืองสร้างสรรค์
ด้านวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ระบุว่า การจัดงานทั้งสองงานไม่เพียงสืบสานประเพณีท้องถิ่น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และตอกย้ำภาพลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกอย่างเป็นรูปธรรม