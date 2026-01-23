“หลวงพี่น้ำฝน” นำธรรมะสร้างปัญญาผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษมีนบุรี – “เสก โลโซ” เล่นดนตรีสั่งลาก่อนย้ายเรือนจำเปิดเขากลิ้ง

นครปฐม - วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง ผนึกกรมราชทัณฑ์ เดินหน้าโครงการกำลังใจฯ ใช้หลักธรรมพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ พร้อมโชว์พิเศษ “เสก โลโซ” แสดงดนตรีครั้งสุดท้ายในเรือนจำพิเศษมีนบุรี ก่อนเตรียมย้ายสู่เรือนจำเปิดเขากลิ้ง
วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม โดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือ “หลวงพี่น้ำฝน” ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสฯ ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ นำหลักธรรมคำสอนขั้นพื้นฐานมาบรรยายให้ผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษมีนบุรี ภายใต้โครงการกำลังใจแก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ เพื่อเสริมสร้างปัญญาและพัฒนาจิตใจให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตระหว่างรับโทษและภายหลังพ้นโทษ
ภายในกิจกรรมมีการประชุมเตรียมความพร้อมขยายผลโครงการกำลังใจฯ โดยมีพลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ พร้อมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ ร่วมให้คำแนะนำแนวทางการนำโครงการไปปรับใช้ในเรือนจำอย่างเป็นรูปธรรม
พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ได้บรรยายธรรมในแนวคิด “หลักธรรมแบบใหม่” เน้นการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะภายใต้เหตุผล ควบคู่หลักศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อชี้แนวทางการดับทุกข์และการดำเนินชีวิตอย่างมีสติในพื้นที่จำกัดเสรีภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดต่อเนื่องทุกสัปดาห์เป็นเวลา 3 เดือน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ไปยังเรือนจำและทัณฑสถาน 39 แห่งทั่วประเทศ
ทั้งนี้ เรือนจำพิเศษมีนบุรีมีความพร้อมเข้าร่วมเครือข่ายเรือนจำโครงการกำลังใจฯ ซึ่งมีกิจกรรมเสริมทักษะด้านการวางแผนการเงินและอาชีพหลังพ้นโทษ โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินอย่างต่อเนื่อง และภายในงานยังได้รับชมการแสดงดนตรีจากนายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ “เสก โลโซ” ซึ่งเป็นการแสดงครั้งสุดท้ายในเรือนจำพิเศษมีนบุรี ก่อนเตรียมย้ายไปยังเรือนจำเปิดเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น