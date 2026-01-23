จับได้คาหนังคาเขา เจ้าของโรงงานผลิตน้ำเต้าหู้ใน จ.ชลบุรี ลอบเทน้ำเต้าหู้เสียลงคลองบ้านฉาง

ระยอง- จับได้คาหนังคาเขา เจ้าของโรงงานผลิตน้ำเต้าหู้ใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมคนงานลอบเทน้ำเต้าหู้เสียลงคลองใน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ทำน้ำเน่าเสียเป็นวงกว้าง จนท.ศูนย์ดำรงธรรมฯส่งตัวให้ตำรวจดำเนินคดี
วันนี้ ( 23 ม.ค.) นายธนินทร์ นวลฉวี ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง มอบให้นายอนวัช อมรรัตนธำรง เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็ว สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านฉาง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ ม.4 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะยายร้า จนทำให้น้ำในลำคลองมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นคล้ายน้ำกะทิ และน้ำเต้าหู้
จากการตรวจสอบพบว่า ต้นตอน้ำเสียพบมาจากโรงงานผลิตน้ำเต้าหู้แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เขตรอยต่อ อ.บ้านฉาง เนื่องจากขณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ได้พบคนงานของโรงงานดังกล่าว กำลังเทน้ำเต้าหู้ลงผืนดินใกล้คลองสาธารณะ
นอกจากนั้นยังพบร่องรอยคราบน้ำเต้าหู้เกลื่อนบริเวณ และพบรถกระบะที่มีถังบรรทุกน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่อยู่ในคอกเหล็ก จึงควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ พร้อมเจ้าของโรงงานส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย