เริ่มแล้วงานวันเกษตรอีสานปี 69 คาดเงินสะพัดกว่า 600 ล้าน ชูธีมตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ฯ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เปิดแล้ว งานวันเกษตรภาคอีสาน ครั้งที่ 34 หน่วยงานรัฐและเอกชน ร่วมออกบูธจัดแสดงนวัตกรรมและสินค้าเกษตร ภายใต้คำขวัญ 'ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม' 23 ม.ค.- 1 ก.พ.นี้ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มข. คาดเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 600 ล้านบาท
วันนี้ ( 23 ม.ค.) ที่อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และเครือข่ายภาคีจากทุกภาคส่วน จัดพิธีเปิด “งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2569” โดยมีนางสาวอิงอร ปัญญากิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับและรายงานการจัดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกษตรกร นักวิจัย และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
งานวันเกษตรภาคอีสาน ครั้งที่ 34 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 23 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2569 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการและการวิจัยทางการเกษตร เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ รวมถึงส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม ถือเป็นเวทีสำคัญระดับภูมิภาคที่รวมพลังทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าเงินหมุนเวียนประมาณ 600 ล้านบาท
รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า งานวันเกษตรภาคอีสานพัฒนามาจากงานวันขายผลิตผลการเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตผลจากการฝึกงานของนักศึกษา และขยายขอบข่ายเพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่และเป็นการเฉลิมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25 มกราคมของทุกปี
“ปีนี้นับเป็นปีที่ 34 ของการจัดงาน ภายใต้คำขวัญ 'ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม' ซึ่งสะท้อนว่า สินค้าเกษตรผลิตแล้ว ต้องขายได้และได้ราคาดีผลผลิตต้องคุณภาพสูง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ BCG, Thailand 4.0 และการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ ทั้งด้าน Digital Agriculture, Precision Farming, Smart Farming, AI, การเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการพัฒนาตามหลัก ESG–SDGs พร้อมทั้งยังเสริมพลัง Soft Power และอัตลักษณ์ภูมิปัญญาอีสานให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกันงานนี้ยังเป็นเวทีส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน กระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรและการเป็นครัวของโลก โดยการจัดงานปี 2568 ที่ผ่านมา มีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานมากกว่า 1,100,000 คน มีเงินหมุนเวียนในงานมากกว่า 580 ล้านบาท”รศงดร.ดรุณี กล่าว
ด้านนางสาวอิงอร ปัญญากิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวชื่นชมในความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญและร่วมกันจัดงานวันเกษตรภาคอีสานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 34 การที่ทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกันจัดงานในครั้งนี้ จึงถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดียิ่งในทุกภาคส่วน
การยกระดับภาคเกษตรผ่านการตลาด ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนในชุมชน แต่ยังผลักดันให้เกิดการพัฒนาภาคเกษตรอย่างครบวงจร ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ตลาด การนำเอาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้พัฒนาเกษตรกรรม สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิต การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตรของเราให้ก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน
สำหรับไฮไลท์ภายในงาน กรมวิชาการเกษตร จัดแสดง 5 โซนสำคัญ ประกอบด้วย โซนแสดงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลอดภัย โซนการผลิตพืชและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โซนยกระดับมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์และสินค้า GI โซนตลาดและการส่งออก และโซนเสวนาวิชาการ ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตร ชูการพัฒนาพืชพันธุ์ดี อาชีพเกษตรมูลค่าสูง และ Young Smart Farmer ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต แปรรูป สาธิตเทคโนโลยี และการสร้างตลาดให้เกษตรกรอีสาน
นอกจากนี้ ยังมีการนำ "ควายแคระ" จากกรมปศุสัตว์ มาจัดแสดง ซึ่งถือเป็นสัตว์พันธุ์พื้นเมืองที่หายากและเป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมงาน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2569 เปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Facebook งานวันเกษตรภาคอีสาน https://www.facebook.com/share/1AduLHXdvV/