xs
xsm
sm
md
lg

ชัยนาทตั้งด่านตรวจรถควันดำ หลังฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงอันดับหนึ่ง รองผู้ว่าฯ ชี้ฝุ่นลอยข้ามพื้นที่ ย้ำห้ามเผาเด็ดขาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชัยนาท – จังหวัดชัยนาทเร่งแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หลังค่าฝุ่นพุ่งสูงติดอันดับต้นๆของประเทศ ล่าสุดบูรณาการหลายหน่วยงานตั้งด่านตรวจวัดควันดำบนถนนสายหลัก ขณะที่รองผู้ว่าฯ ยืนยัน ในพื้นที่ไม่มีการเผา พร้อมระบุสาเหตุหลักมาจากฝุ่นที่พัดลอยมาจากจังหวัดใกล้เคียง

วันนี้ (23 ม.ค.) จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท พบว่าช่วง 1–2 วันที่ผ่านมา มีค่าฝุ่นสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ โดยเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 ค่าฝุ่น PM2.5 วัดได้ 69.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และวันนี้ (23 มกราคม 2569) ค่าฝุ่นลดลงมาอยู่ที่ 43.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่อันดับ 8 ของประเทศ อยู่ในระดับสีส้ม เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

จากสถานการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชัยนาท ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ตั้งจุดตรวจวัดควันดำรถยนต์ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 340 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ

โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการตรวจสอบรถกระบะและรถบรรทุกสิบล้อที่มีสภาพเก่า พบว่าส่วนใหญ่มีควันดำ แต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

นายวิทยา กล่าวว่า แม้จังหวัดชัยนาทจะมีค่าฝุ่น PM2.5 สูงติดอันดับต้นของประเทศ แต่ยืนยันว่าในพื้นที่แทบไม่มีการเผา โดยพบเพียงจุดเดียวที่อำเภอเนินขามเท่านั้น ขณะที่จังหวัดได้ออกประกาศห้ามเผาในพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ชุมชนแล้วถึง 2 ฉบับ ครอบคลุม 100% หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

สำหรับสาเหตุของค่าฝุ่นที่เพิ่มสูงขึ้น คาดว่าส่วนใหญ่มาจากฝุ่นที่พัดลอยข้ามพื้นที่ จากทิศเหนือคือจังหวัดนครสวรรค์ และจากทิศใต้ ได้แก่ จังหวัดสระบุรีและลพบุรี อย่างไรก็ตาม จังหวัดชัยนาทยังคงเดินหน้าประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนและเกษตรกร งดการเผาในทุกกรณี เพื่อร่วมกันลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง










ชัยนาทตั้งด่านตรวจรถควันดำ หลังฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงอันดับหนึ่ง รองผู้ว่าฯ ชี้ฝุ่นลอยข้ามพื้นที่ ย้ำห้ามเผาเด็ดขาด
ชัยนาทตั้งด่านตรวจรถควันดำ หลังฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงอันดับหนึ่ง รองผู้ว่าฯ ชี้ฝุ่นลอยข้ามพื้นที่ ย้ำห้ามเผาเด็ดขาด
ชัยนาทตั้งด่านตรวจรถควันดำ หลังฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงอันดับหนึ่ง รองผู้ว่าฯ ชี้ฝุ่นลอยข้ามพื้นที่ ย้ำห้ามเผาเด็ดขาด
ชัยนาทตั้งด่านตรวจรถควันดำ หลังฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงอันดับหนึ่ง รองผู้ว่าฯ ชี้ฝุ่นลอยข้ามพื้นที่ ย้ำห้ามเผาเด็ดขาด
ชัยนาทตั้งด่านตรวจรถควันดำ หลังฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงอันดับหนึ่ง รองผู้ว่าฯ ชี้ฝุ่นลอยข้ามพื้นที่ ย้ำห้ามเผาเด็ดขาด
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น