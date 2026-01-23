ไฟไหม้คอนโด 5 ชั้น กลางซอยน้องแดง เมืองอยุธยา คาดไฟฟ้าลัดวงจร โชคดีไร้ผู้บาดเจ็บ

พระนครศรีอยุธยา – เกิดเหตุเพลิงไหม้คอนโดมิเนียมสูง 5 ชั้น กลางซอยน้องแดง พื้นที่อำเภออุทัย อยุธยา ต้นเพลิงอยู่ชั้น 3 เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์ ใช้เวลากว่า 20 นาที จึงดับไฟได้ โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
วันนี้ ( 23 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอุทัย ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้คอนโดมิเนียม ภายในซอยน้องแดง หมู่ที่ 1 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมรถน้ำเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุพบเป็นคอนโดมิเนียมสูง 5 ชั้น โดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ห้องพักชั้น 3 เลขที่ 132/312 พบแสงเพลิงและกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาฉีดน้ำควบคุมเพลิงประมาณ 20 นาที ก่อนสามารถสกัดเพลิงไว้ได้สำเร็จ เหลือเพียงกลุ่มควันหนาแน่น
จากการตรวจสอบพบว่าประตูห้องต้นเพลิงถูกล็อก เจ้าหน้าที่จึงตัดกุญแจเข้าไปภายใน พบว่าทรัพย์สินภายในห้องถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด เบื้องต้นคาดว่าเพลิงลุกไหม้จากบริเวณที่นอน เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมเพลิงจนดับสนิท เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังห้องข้างเคียง
สอบถามเพื่อนบ้านซึ่งพักอาศัยอยู่ตรงข้ามห้องที่เกิดเหตุ ให้การว่า ขณะเกิดเหตุกำลังนอนพักอยู่ภายในห้อง ได้ยินเสียงดังคล้ายไฟช็อตจากห้องต้นเพลิง เมื่อเปิดประตูออกมาดูพบกลุ่มควันและแสงเพลิงลุกไหม้อยู่ภายในห้อง จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทันที โดยเจ้าของห้องพักอาศัยอยู่เพียงลำพัง และขณะเกิดเหตุได้ออกไปทำงาน
ขณะเดียวกัน แม่บ้านของโรงแรมซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังติดกับคอนโด ให้ข้อมูลว่า ระหว่างทำความสะอาดอยู่บริเวณด้านหน้าโรงแรม ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดประมาณ 2–3 ครั้ง ก่อนเห็นแสงเพลิงลุกไหม้ภายในห้องคอนโด จึงรีบตะโกนแจ้งเตือนผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงให้อพยพออกจากอาคาร เนื่องจากเกรงจะเกิดอันตราย
เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุของเพลิงไหม้น่าจะเกิดจาก ไฟฟ้าลัดวงจร อย่างไรก็ตาม อยู่ระหว่างติดตามตัวเจ้าของห้องซึ่งยังไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากออกไปทำงาน เพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป