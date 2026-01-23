ฉาวจนได้!ชุลมุนสนั่นงานกาชาดจุน หนุ่มฉกรรจ์ซัดกันหัวแตก กู้ภัย–อส.–ตำรวจ ระดมพลคุมสถานการณ์

พะเยา - งานกาชาดจุน เมืองกว๊านพะเยา ฉาวจนได้..หลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทชกต่อยกันชุลมุน จนหนุ่มฉกรรจ์วัยเบญจเพสหัวแตกเลือดอาบ จนกู้ภัย-อส.ตำรวจ ต้องระดมกำลังคุมสถานการณ์กันวุ่น ขณะที่ผู้คนมาเที่ยวแตกตื่นกันทั้งงาน
งานศิลปวัฒนธรรม งานกาชาด OTOP และของดีอำเภอจุน จ.พะเยา ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19–28 มกราคม 2569 ณ บริเวณ วัดกู่ผางลาง ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา(22 ม.ค.69) เกิดเรื่องฉาวสร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนที่ไปเที่ยวกันทั้งงาน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 23.50 น. 22 มกราคม 2569 ขณะยังมีประชาชนจำนวนมากเดินเที่ยวชมงานและเลือกซื้อสินค้าภายในพื้นที่จัดงาน โดยอาสาสมัคร หน่วยกู้ภัยอัคนีพิทักษ์เมตตา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยภายในงาน พบกลุ่มวัยรุ่นมีปากเสียงกันและบานปลายกลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาท จึงรีบเข้าระงับเหตุและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมประสานกำลัง อาสารักษาดินแดน (อส.) ฝ่ายปกครองอำเภอจุน และ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.จุน เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วน
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบหนุ่มอายุประมาณ 20–25 ปี ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ มีบาดแผลฉีกขาดจำนวน 2 แผล อาสาสมัครกู้ภัยได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุน โดยอาการปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้โดยไม่มีเหตุบานปลายเพิ่มเติม ขณะที่สาเหตุของการทะเลาะวิวาทอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป พร้อมย้ำเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยภายในงานในช่วงวันและเวลาที่เหลือ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมงาน