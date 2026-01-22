191 ไล่ล่าหนุ่มใหญ่ขับสิบล้อบรรทุกขิง ซุกยาบ้า 5 ล้านเม็ด ก่อนเสียหลักตกคลอง

ลพบุรี - ตำรวจ 191 สนธิกำลังสกัดจับขบวนการค้ายาเสพติด หนุ่มใหญ่ใช้รถสิบล้อบรรทุกขิงอำพรางยาบ้ากว่า 5 ล้านเม็ด ไหวตัวหลบหนีแต่ไม่รอด เสียหลักตกคลองส่งน้ำ ที่ลพบุรี
วันนี้( 22 ม.ค.) ร.ต.อ.ปริญญา ชนแดน รองสารวัตรสอบสวน สภ.บ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี รับแจ้งเหตุรถบรรทุก 10 ล้อประสบอุบัติเหตุตกลงคลองส่งน้ำชลประทาน บริเวณหน้าฝาย หมู่ที่ 13 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วย พล.ต.ต.ยรรยง สันติปรีชาวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และนายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก 10 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว หมายเลขทะเบียน 70-4780 มหาสารคาม เสียหลักตกถนนตะแคงอยู่ในคลองส่งน้ำบริเวณหน้าฝาย เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในรถพบถุงดำขนาดใหญ่หุ้มกระสอบสีขาวหลายใบ เมื่อตรวจค้นพบยาบ้าเม็ดสีส้มบรรจุอยู่ภายใน โดยมีขิงจำนวนหนึ่งใช้ปกปิดอำพราง
จากการตรวจนับเบื้องต้นพบยาบ้าทั้งหมด 20 กระสอบ กระสอบละประมาณ 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้ากว่า 5 ล้านเม็ด
เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว นายสมจิตร แสนวงศ์ อายุ 41 ปี ชาวตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม คนขับรถบรรทุกคันดังกล่าว ซึ่งให้การรับสารภาพว่า รับลำเลียงยาบ้ามาจากจังหวัดทางภาคเหนือ เพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าในพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุ
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ รถบรรทุกคันดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด 191 ร่วมกับหน่วยข่าวทหาร และตำรวจสืบสวน ภ.จว.ลพบุรี ติดตามประกบ ผู้ต้องหาพยายามขับรถหลบหนี กระทั่งเข้าสู่ถนนสายคันคลองพรหมบุรี–หัวสำโรง พบรถบรรทุกดินจอดขวางอยู่ด้านหน้า พยายามเร่งแซงแต่ไม่พ้น ทำให้รถเสียหลักตกลงคลองดังกล่าว
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ภ.จว.ลพบุรี ได้เข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียด พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย และอยู่ระหว่างขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป